Húsvéti vásárlás: piac vagy bolt?

Míg a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok lassan változnak, a fogyasztói szokások négy-öt évente átformálódnak – ebben nagy szerepe van a különböző kereskedelmi csatornáknak, vagyis a piacoknak és a boltoknak. Jó példa erre, hogy a modern élelmiszer-kereskedelmi üzletekben egy évtizeddel ezelőtt nem lehetett olyan parasztsonkákhoz hozzájutni, mint a piacon – írja a Világgazdaság.

Ma már ezek a füstölt áruk vezető szerepet kapnak a modern kereskedelmi csatornákban. Ugyancsak jó példa, hogy 5-6 évvel ezelőtt a nagyhéten a boltok nem fordítottak figyelmet a böjti időszakra, most azonban ebben ez időszakban bővül ki a sajt, primőr, illetve zöldség kínálata, igazodva a fogyasztói igényekhez, hiszen meglepően sokan tartják magukat a nagyhéten a böjtöléshez. A bolti kínálat az ünnepek előtt egy hónappal megváltozik, így a háztartások jóval korábban kezdhetik el az ünnepi időszakra való felkészülést.

Annak idején a nagyszombat volt az a nap, amikor egyszerre vásároltak be – főként a piacon. A bolti választék bővülése azonban a piaci kínálatra is hatással van, meglepő módon az ottani kereskedők is igyekeznek igazodni a bolti árakhoz és kínálathoz. Jó hír, hogy a kereskedelmi csatornák sem minden esetben változtatnak a tradíciókon,

húsvétvasárnap előtt, nagyszombaton minden piac és minden bolt nyitva lesz.

De érdemes-e kimenni a piacra?

A piac nem csupán egy beszerzési csatorna, a legtöbben a közösségi élethez használják. A tényeknél maradva azonban megállapítható, hogy a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó termékek esetében nincs árszinteltérés a piacok és a boltok között (ebben persze nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi szervezeteknek és persze a minőségi terméket előállító gyártók kommunikációjának.)

Miközben eltűntek a boltok polcairól a szuperolcsó, de silány minőségű húsvéti készítmények, ezzel egy időben a piacok kínálatában is egyre inkább megjelentek a nagyüzemi, magas minőséget képviselő termékek – különösen a füstölt áru esetében.

Ennek megfelelően a piaci és a bolti árak közötti olló mostanra bezárult. A piacon és a boltokban is egyaránt megtalálhatóak a kilogrammonként 3900 forintos kötözött lapockasonkák és a 6-7 ezer forintos, értékesebb sertésrészekből előállított termékek.

A tojás a piacon 80-90 forint/darab, míg a boltban is lehet L-es méretű tojást 100 forint alatt kapni. Az újhagyma és a hónapos retek irányára a piacon 250–500 forint, pont mint a boltokban. Friss fonott kalácshoz pedig 800–1200 forintért (mérettől függően) hozzá lehet jutni.



A húsvéti szezonális termékek esetében tehát sem választékban, sem árakban nincs nagy eltérés a modern kereskedelmi csatorna és a piac között. Ugyanakkor a boltok a jellegüknél fogva sokkal később követik a szezont, mint a piacok. Előbb lehet például csicsókához vagy medvehagymához jutni a piacon, mint a boltban, sőt a piaci árusok sokkal szűkebb csoportokra is koncentrálnak (például articsóka), mint a boltok.

Idei tapasztalat viszont, hogy a modern kereskedelmi csatornák beelőztek az egyik legfontosabb szezonális terméknél, a spárgánál. Múlt hétvégén például nem volt a Vámház körúti csarnokban semmilyen spárga, míg az Aldi nagy mennyiségben friss terméket kínált 2000 forintért, ami pont 1500 forinttal alacsonyabb ár volt, mint a piacos.

Az árusok azzal magyarázták a szezonbéli hiányt, hogy egy hétig hideg volt, a spárga megállt a növekedésben – miközben az Aldi például magyar beszállítói terméket kínált.

Ugyanakkor nem szabad elvitatni a piacoktól, hogy a szezonban is szélesebb kínálattal működnek, nem csak egy-egy fajta terméket kínálnak kategóriánként, hanem a belföldön fellelhető összes fajta megtalálható a piacokon. Ennek persze megvan az ára, ezért alakult ki az a kényszerképzet a vásárlókban, hogy a piac drágább. (Nehéz lenne persze egy 4000 forintos datolyát összehasonlítani egy bolti 1000 forintossal, mégis a vásárló úgy érzékeli, hogy a piac drágább.)

Mi a helyzet a hústermékeknél?

A boltok kínálatát jellemzően az általános csirke-sertés-marha háromszög jellemzi, míg a piacokon ennél különlegesebb húsokhoz is hozzájutni, például a vad, bárány, birka, illetve a marha és a sertés különlegesebb változatai is megjelennek.

Ráadásul emellett olyan kulináriák is megtalálhatóak, amelyekkel a boltok jellegüknél fogva nem tudnak foglalkozni, például a kézműves pástétomok, egyedi füstölésű készítmények. Így aki nem csak a hagyományos magyar gasztronómiát követi, annak a piacokat érdemes járnia, ugyanis Budapesten jellemzően minden megtalálható, csak néha keresni kell.