„A kormányülésen rendhagyó, de indokolt módon a banki csalással napirenden kívül foglalkoztunk” – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról beszélt, hogy a csalások áldozatainak nagyon nehéz visszaszerezni a pénzüket. A kormány információi szerint a csalások mögött gyakran ukrán szervezett bűnözői körök állnak. A kiberbűnözés elleni fellépés kiemelt feladat lesz.

A kormány erőteljesen fellép a vélhetően ukrán kiberbűnözés ellen

(Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség)

Gulyás Gergely a Kormányinfón jelezte, hogy a kormány meghallgatta a nemzetbiztonsági tanácsadók véleményét, és munkacsoportot hoztak létre a kiberbűnözés visszaszorítása érdekében. A kormány következő ülésén a munkacsoport által kialakított javaslatokat is meg fogja megtárgyalni

Milliárdos károkat okoz a kiberbűnözés

A Világgazdaság cikke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatait idézi, amelyek szerint 2023-ban:

több mint 18 ezer sikeres banki csalást regisztráltak,

összesen több mint 23 milliárd forintos kárt okoztak az ügyfeleknek.

2024 utolsó negyedévében:

több mint 8,2 milliárd forintos kárt okoztak a kibercsalók,

ebből mintegy 2,5 milliárd forint bankkártyás,

5,7 milliárd forint pedig elektronikus fizetési forgalomhoz kapcsolódott.

A jegybank adatai szerint a csalók leggyakrabban telefonon (44 százalék), SMS-ben (42 százalék) vagy e-mailben (42 százalék) keresik meg az áldozatokat. Sokan találkoznak csalókkal online piactereken, illetve hamis weboldalakon keresztül is. Bár a csalók nem válogatnak, az idősek különösen veszélyeztetettek, mivel minden negyedik online csalás áldozata nyugdíjas, akik gyakran a havi nyugdíjukat vagy életük során felhalmozott megtakarításaikat veszítik el. Az áldozatok többsége szégyelli a történteket, ezért sokan nem is jelentik a csalást a banknak vagy a hatóságoknak. Az MNB becslései szerint a lakosság 60 százaléka már találkozott ilyen csalási kísérlettel, és 15 százalék ténylegesen kárt is szenvedett – ismerteti a cikk.

A jegybank által létrehozott Pénzügyi Navigátor weboldal felsorolja a főbb online csalásokat: