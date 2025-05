Üdvözli a kormány a biztosítók önkéntes vállalásait

A kormány az élelmiszerek, a háztartási cikkek, a banki számladíjak és a telekommunikációs szolgáltatások díjai esetében is fellépett az igazságtalan áremelésekkel szemben. A cél világos, meg kell védeni és meg kell erősíteni a magyar lakosság, a családok anyagi biztonságát – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért üdvözli, hogy a bankok és telekommunikációs cégek után a biztosítók is önkéntesen korlátozzák, befagyasztják a lakásbiztosítások díját. A lakásbiztosítási díjak esetében a biztosítók nagymértékű díjemelésére lehetett számítani, amely jelentős többletterhet jelentett volna a magyar családok számára.

A kormány minden indokolatlan áremeléssel szemben fellép, ezért – szem előtt tartva a családok anyagi biztonságát – a Nemzetgazdasági Minisztérium azonnal egyeztetéseket kezdeményezett a biztosítási szektor szereplőivel. A tárca arra kérte a biztosítótársaságokat, hogy – a bankszektor és a telekommunikációs szolgáltatók példáját követve – önkéntes alapon vállaljanak árkorlátozást és díjcsökkentést.

Amennyiben a tárgyalások nem vezettek volna eredményre, úgy a kormány készen állt szabályozói eszközökkel beavatkozni a lakásbiztosítások díjazásába.

Az elmúlt napokban a biztosítótársaságok sorra jelentették be az önkéntes díjkorlátozásokat. A kormány üdvözli, hogy a biztosítók elfogadták a kormány célkitűzését és a családok érdekében részt vállalnak az indokolatlan áremelések elleni fellépésben. A bankokhoz hasonlóan a magyar biztosítási szektor is stabil alapokon áll, ami lehetővé teszi a lakásbiztosítási díjak csökkentését, miközben a biztosítási összegek az alulbiztosítottság elkerülése érdekében továbbra is követik az ingatlanok értéknövekedését. Ennek eredményeképpen a díjcsökkentés ellenére a nyújtott szolgáltatás színvonalában romlás nem következhet be.

Bejelentéseik szerint a biztosítók önkéntes alapon vállalják, hogy a lakosság által kötött új lakásbiztosítási szerződések díjszintje változatlan feltételek esetén nem haladja meg a 2024. december 31-i díjszintet, ezt a vállalást pedig 2026. június 30-ig fenntartják. A meglévő szerződések esetében továbbá minden ügyfél kedvezményben részesül, a 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti évfordulóktól számított egyéves időszak alatt az ügyfelek által fizetett biztosítási díj nem nőhet.

A kormány határozott fellépése több mint hárommillió magyar család számára nyújt kézzelfogható segítséget, összesen mintegy 15-25 milliárd forint összértékben.

A biztosítók önkéntes vállalásainak eredményeként a lakásbiztosítási ügyfelek a biztosítási díjat terhelő 12 havi inflációs hatásoktól mentesülnek, miközben a biztosított lakásvagyon értéke emelkedik, tehát nem alakulhat ki alulbiztosítás.

A kormány célkitűzése világos: a magyar családok érdekében a lakásbiztosítás legyen széles körben elérhető, költségei maradjanak méltányos és megfizethető szinten. A Nemzetgazdasági Minisztérium a jövőben is figyelemmel kíséri az árak és díjak alakulását. Amennyiben az indokolatlan áremelkedés veszélye felmerül, a magyar családok védelmében a kormány kész fellépni és beavatkozni, ahogyan azt korábban az élelmiszerárak, a bankszámladíjak, valamint a telekommunikációs szolgáltatások esetében is megtette.