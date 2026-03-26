Rendkívüli

Gépjárműadó csalók bukkantak fel - így kerülheti el az átverést

A NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjárműadó összegéről, valamint az szja-bevallási tervezetek elérhetőségéről. A sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják: élethű kamuoldalakon igyekeznek bankkártyaadatokat szerezni. Aki e-mailben vagy sms-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a „NAV” a kártyaadatait kéri, az biztosan átverés, ne kattintson – figyelmeztet az adóhivatal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 7:56
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 26-ig küldi az autósok tárhelyére a gépjárműadó-határozatot, péntektől (hétvégén is) pedig az szja-tervezetekkel kapcsolatos tájékoztatás érkezik. Ilyenkor sajnos az adathalászok is aktivizálódnak, a NAV arculatára megszólalásig hasonlító kamufelületeken próbálnak meg adatokat kicsalni.

A NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal. Azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet.  Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben - kommunikál. 

A gépjárműadó fizetésének szabályai

Összegezve az eddigi adathalász próbálkozásokat, ha valaki gyanús e-mailt vagy SMS-t kap – látszólag – a NAV-tól, így bizonyosodhat meg az üzenet valódiságáról:

  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket.
  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítést.
  • A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla-egyenleget.
  • A NAV ügyintéző-rendszereibe csak DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP-alkalmazás használatát, jellemzően csak továbbengednek.
  • A kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni a NAV honlapján, ahonnan valamennyi NAV-os felület el is érhető közvetlenül. Ha valaki nem biztos benne, hogy a valódi felületen van, egyszerűen beléphet innen.
  • A csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek – ez is figyelmeztető jel lehet.
  • A NAV a honlapján külön menüpontban mutatja be a csaló e-maileket, SMS-eket, érdemes ezeket is megnézni, segíthet az adathalász próbálkozások felismerésében.
     

Ha valaki tehát gyanús levelet kap, ami akár hasonlít is egy általa ismert NAV-os oldalra, ezeket a szempontokat megvizsgálva kiszűrhető az átverés. Intézze adóügyeit is körültekintően, mindig ellenőrizze, milyen linkre kattint – figyelmeztet a körültekintésre a NAV.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.