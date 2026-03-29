Veszélyben a húsvéti sonka: Németországban visszatért és gyorsan terjed az afrikai sertéspestis

Sötét fellegek gyülekeznek az európai sertéspiac felett. Az afrikai sertéspestis (ASP) ismét letarolja a kontinenst, a legfrissebb adatok szerint Németországban és Spanyolországban is egyre riasztóbb a helyzet. Bár Magyarországon a házi sertésállomány egyelőre biztonságban van, a nemzetközi piaci turbulenciák, az elszabaduló költségek és az exportzavarok miatt könnyen lehet, hogy idén jóval mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk a hagyományos ünnepi sonkáért.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 29. 6:30
Clear Lake, 2018. április 5. Sertések egy észak-iowai farmon, Clear Lake-ben 2018. április 5-én. (MTI/EPA/Craig Lassig)
Az év első hónapjaiban robbanásszerűen megnőtt a regisztrált afrikai sertéspestis esetek száma Európában. A vírus az emberre szerencsére ártalmatlan, a sertéságazatra nézve viszont katasztrofális gazdasági következményekkel jár, amelyek a termelőtől a fogyasztóig mindenkit érintenek. A nemzetközi jelentések szerint 2026 januárjában és februárjában 16 európai országban bukkant fel a kór, megközelítve a kétezer regisztrált esetet. A terjedés dinamikája különösen Németországban és Spanyolországban ad okot aggodalomra. A németeknél a vírus nyugat felé terjeszkedik: Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a francia határ felé közeledve bukkantak újabb fertőzött vaddisznókra, ami azért is kritikus, mert a régió Európa egyik legfontosabb sertéstenyésztő központja.

A magyar sertésállomány egyelőre biztonságban van, de a járvány folyamatosan terjed
Spanyol dráma, veszélyben az európai sertésállomány

A helyzet Spanyolországban, a kontinens vezető sertéshús-exportőrénél a legdrámaibb. Bár házi sertésekben egyelőre nem igazolták a fertőzést, a vaddisznók körében Katalóniában regisztrált esetek elegendőek voltak ahhoz, hogy szigorú korlátozások lépjenek életbe. A barcelonai gócpont körüli védőkörzetben több mint 61 ezer állat mozgását blokkolták.

A spanyol gazdaszövetség adatai szerint a járvány közvetett hatásai eddig mintegy 63 millió eurós (közel 24,5 milliárd forintos) bevételkiesést okoztak.

 Az EFEAgro jelentése szerint a tavalyi év végén felbukkant vírus azonnal visszavetette az exportot, különösen a legfontosabb piacnak számító Kína irányába. Ennek eredményeként a spanyol sertésárak a nyári csúcsról az év végére csaknem a felükre zuhantak, miközben a termelési költségek tovább emelkedtek, minimálisra zsugorítva a gazdák hasznát.

Mi lesz a magyar boltokban?

Bár Magyarországon a sertésállomány jelenleg mentes a fertőzéstől, a vaddisznók körében továbbra is magas a fertőzési nyomás. A hazai termelőknek nemcsak a biológiai biztonság fenntartása jelent komoly költséget, hanem az európai piaci folyamatok is közvetlenül hatnak rájuk.

A spanyol és német exportakadályok elméletben kettős hatást válthatnak ki:

  • egyrészt a kieső mennyiségek miatt hiány léphet fel bizonyos prémium kategóriákban, ami árfelhajtó tényező,
  • másrészt az érintett országok a belső európai piacon próbálják majd "teríteni" a Kínából vagy Japánból kitiltott húst, ami a felvásárlási árak lenyomásával a magyar gazdákat is nehéz helyzetbe hozhatja.

Szerencsére minden jel arra mutat, hogy a magyar fogyasztóknak nincs mitől tartaniuk. A Magyar Nemzet megkereste a kérdéssel a Hússzövetséget. Mostisch Martina, a szövetség ügyvezető titkára szerint:

... a sonkák, amelyek a boltokban vannak,  már korábban levágott sertések részei. Ezek alacsonyabb áron kerültek be, mert a sertés ára az év elején alacsonyabb volt, így alacsonyabb áron találjuk meg a boltok polcain. Maga a sertéspestis nem befolyásolja az árakat, amiket most látunk.

 Válaszában kitért arra is, hogy bár a magyar állomány helyzete stabilnak mondható, a vásárlók előszeretettel vesznek külföldről származó sonkát is.

Leginkább a környező országokból érkeznek termékek, ami mondjuk lehet Szlovákia, Lengyelország vagy Németország. Azok az országok jönnek szóba, ahol hasonló az ízvilág és a technológia is.

 

