Continental Dohányipari Zrt

Több mint tizennégymilliárd forintból bővítette kapacitásait a Continental

A kormány hárommilliárd forinttal támogatta a beruházást.

2026. 03. 27. 14:08
Szijjártó Péter: Mi nem lejövünk vidékre, hanem mi vidékiek vagyunk
A Continental Dohányipari Zrt. nagyjából 14,5 milliárd forint értékű kapacitásbővítés beruházást hajtott végre, amihez az állam is támogatást nyújtott, így segítve elő hatvan új munkahely létrehozását és több mint kilencszáz másik bebiztosítását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Sátoraljaújhelyen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Continental Dohányipari Zrt. beruházásának átadásán kiemelte, hogy a hazai tulajdonú cég 14,5 milliárd forintos értékben bővítette gyártási kapacitását, illetve napelemes rendszert telepített Sátoraljaújhelyen és Miskolcon. Beszédében kifejtette, hogy a beruházásnak két okból is önmagán túlmutató jelentősége van: egyrészt, mert a fejlesztés nyomán a cég exporthányada ötven százalékról 75 százalékra fog nőni, ami majd nagyban hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez, másrészt pedig azért, mivel ezáltal biztos egzisztenciát garantálnak négyezer, dohánytermesztésből élő családnak.

Majd arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az ipari termelés az utóbbi tíz év alatt 85 százalékkal nőtt, értéke tavaly meghaladta a négyezermilliárd forintot, s közben a munkanélküliség mintegy harmadával csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 

tíz nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással 36 milliárd forint értékben, nagyjából 1300 munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és hangsúlyozta, hogy Magyarország közben nagy gazdasági bravúrokat hajtott végre. Aláhúzta, hogy háborús világrend kezdődött, amelyben a kormány feladata biztonságos körülményeket teremteni a gazdaság fejlődéséhez, garantálni a kimaradást minden fegyveres konfliktusból, valamint a lakosságot megvédeni a negatív következményektől, különösen az energiaellátás terén.

Ma Európa hatalmas energiaellátási válság felé tesz hétmérföldes lépéseket, ugyanis az iráni háborúval a kontinens olajellátása kerül alapvető veszélybe, földgázellátás terén pedig az európai tárolókban mára az éves fogyasztásnak a kilenc százaléka maradt

– figyelmeztetett. – Ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar energiaellátás biztonságát, az áremelkedések elkerülését garantálandó mind a kőolaj, mind pedig a földgáz esetén a tartalékokat a lehető legnagyobb mértékben feltöltjük – folytatta. – Ha ezt nem tennénk meg, akkor minden olyan fontos eredmény elveszne, amely fontos eredményeket az elmúlt évek folyamán dacára annak értünk el, hogy elképesztő válságok között kellett lavíroznia mind a gazdasági, mind a politikai szereplőknek – jegyezte meg.

A miniszter példaként hozta fel, hogy létrejött egymillió új munkahely, hogy Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb adókat és energiaárakat Európában, hogy bevezették a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

De emellett volt még egy nagy bravúr, amit meg kell védenünk. Ez a bravúr az volt, hogy az elmúlt négy év, dacára annak, hogy háborús négy évről beszélünk, a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából. Soha annyi gyárépítésről, soha annyi munkahelyteremtésről megállapodást nem kötöttünk, mint az elmúlt négy esztendő során

– fűzte hozzá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

