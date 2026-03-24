Rendkívüli

LSD után kokain, újabb hangfelvétel került elő Radnai Márkról + videó

költségolajüzemanyag

Ismét emelkedtek az üzemanyagárak, Magyarországon védett árak óvják pénztárcáinkat

A geopolitikai feszültségek következtében ismét emelkednek az üzemanyagárak, a piaci átlagárak növekedése miatt egyre többe kerül a tankolás – ezzel szemben a valóság az, hogy Magyarországon a kormányzati döntés nyomán védett, fix áron lehet üzemanyagot vásárolni a magyar autósoknak. A januári energiafogyasztásban nyújtott segítség után a védett üzemanyagár újabb fontos lépés abban, hogy a magyar családok és költségvetésük védett legyen az egyre dráguló energia jelentette következmények egy részétől. A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén mindennek búcsút lehetne inteni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 9:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

További emelkedik a kőolaj jegyzési ára, a geopolitikai feszültségek elsősorban az iráni háború miatt a várakozások változatlanul a dráguló energiapiaci nyersanyagok és termékek irányába mutatnak. Ennek kedvezőtlen hatásait viszont a magyar autósok nem érzik közvetlenül, köszönhetően a védett üzemanyagáraknak.

Budapest, 2026. március 10. Üzemanyagárakat jelző totemoszlop a Mol töltőállomásán a fővárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltől lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. MTI/Balogh Zoltán
Védett ár segít féken tartani a magyar autósok üzemanyagköltségeit. Forrás: Magyar Nemzet

Kiszámíthatják, tervezhetik a magyar autósok üzemanyag-kiadásaikat

Az energiaárakhoz kapcsolódó kiadások Európa-szerte megviselik a családok költségvetését. Idén januárban a szokatlanul nagy hideg miatt Magyarországon is megnőtt a fogyasztás, aminek kapcsán a magyar kormány tett átfogó, társadalmi léptékű intézkedést a terhek enyhítése céljából: a rezsistop nevű intézkedéscsomag közvetlen pénzügyi segítséget nyújt a fogyasztási elszámolásoknál a társadalmilag igen széles kört alkotó jogosultaknak.

Hasonlóan jelentős segítség az, amit a védett üzemanyagárakra vonatkozó, március első felében bejelentett intézkedés jelent, ez alapján a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek

  • a 95-ös benzint legfeljebb 595 Ft/liter,
  • a gázolajat legfeljebb maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

A védett ár intézménye azt jelenti, hogy a magyar autósok üzemanyag-vásárlási költségei nemcsak tervezhetőbbek, de alacsonyabbak is, mintha piaci áron tankolnának. Ez utóbbi ugyanis egyre aggasztóbb mértékű: a 95-ös benzinért jelenleg 678 Ft-ot kellene literenként fizetni, ami 83 forinttal magasabb a védett árnál. A gázolajnál a különbség még nagyobb: litere jelenleg 749 forint, a különbség a védett árhoz képest 134 forint.

A Közel-Keleten Irán kapcsán fennálló háborús helyzet lezárása egyelőre nem látszik megoldhatónak, ami tovább növeli a piaci bizonytalanságot. Emiatt a magyar kormány az elsők között lépett a magyar családok védelme érdekében a védett ár bevezetésével, azóta pedig egyre több ország kormánya jelent be beavatkozást a piaci folyamatokba, és azonos tartalmú vagy azonos célú intézkedéseket hoz az elszálló költségek, illetve a kőolaj rendelkezésre állásának kihívásai miatt.

A kiszámíthatóságot is jelentő védett árat támadja a Tisza Párt

A Magyarországon alkalmazott védett ár nemcsak kiszámíthatóbb és alacsonyabb árakat, hanem közvetlen megtakarítást jelent az autósoknak. Mivel pedig az üzemanyagköltség, illetve a szállítás költsége sok termék és szolgáltatás árába épül be, a védett ár hozzájárul az árszínvonal emelkedésének lassításához, az infláció fékezéséhez amellett, hogy a most körvonalazódó energiaválságban egyes gazdasági folyamatokat kiszámíthatóbbá téve járul hozzá a társadalmi stabilitáshoz.

Nem véletlen, hogy a régióban jelentősen felélénkült a benzinturizmus, vagyis az autósok egyre gyakrabban mennek át más országokba tankolni az alacsonyabb árak miatt. Magyarország ebből a szempontból különösen érintett: elsősorban Ausztriából érkeznek autósok a határ menti településekre, mivel ott jóval magasabbak az üzemanyagárak. A magyar védett árakkal szemben például az osztrák árak gyorsan és jelentősen emelkednek, akár naponta többször is változhatnak. Volt olyan eset, amikor egyetlen óra alatt 11 eurócentes drágulás történt, ami pánikvásárlást is kiváltott. Emiatt az osztrák autósok számára már önmagában is megéri külföldön tankolni, egy teljes tank esetén akár 10 euró megtakarítást is elérhetnek. De Szlovákiába és Szlovéniába is sokan járnak át tankolni. Szlovéniában a helyzet már olyan mértékűvé vált, hogy az ellátásbiztonság is veszélybe került, ezért ott ideiglenes tankolási korlátozásokat vezettek be.

A régiós összehasonlítás alapján több közép-európai ország is próbálkozik valamilyen árszabályozással, de ezek mértéke és formája eltérő. 

Bárhogy is, a védett árral – és a rezsiköltségek féken tartása miatti intézkedésekkel – járó előnyök kerülhetnek azonnal veszélybe, ha a közelgő országgyűlési választáson olyan politikai erő kerül hatalomra a Tisza Párttal, amely bevezetésétől fogva támadja a védett ár intézményét, ezzel a magyar családok ellen dolgozva. A magyar kormány által hozott erőfeszítések válhatnak semmissé ebben a helyzetben, amit viszont mindenki azonnal a pénztárcáján érezne, s nemcsak a töltőállomásokon, hanem a kapcsolódó inflációs nyomás miatt a fogyasztás szinte minden területén.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.