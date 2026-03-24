Ismét emelkedtek az üzemanyagárak, Magyarországon védett árak óvják pénztárcáinkat

További emelkedik a kőolaj jegyzési ára, a geopolitikai feszültségek – elsősorban az iráni háború – miatt a várakozások változatlanul a dráguló energiapiaci nyersanyagok és termékek irányába mutatnak. Ennek kedvezőtlen hatásait viszont a magyar autósok nem érzik közvetlenül, köszönhetően a védett üzemanyagáraknak.

Kiszámíthatják, tervezhetik a magyar autósok üzemanyag-kiadásaikat

Az energiaárakhoz kapcsolódó kiadások Európa-szerte megviselik a családok költségvetését. Idén januárban a szokatlanul nagy hideg miatt Magyarországon is megnőtt a fogyasztás, aminek kapcsán a magyar kormány tett átfogó, társadalmi léptékű intézkedést a terhek enyhítése céljából: a rezsistop nevű intézkedéscsomag közvetlen pénzügyi segítséget nyújt a fogyasztási elszámolásoknál a társadalmilag igen széles kört alkotó jogosultaknak.

Hasonlóan jelentős segítség az, amit a védett üzemanyagárakra vonatkozó, március első felében bejelentett intézkedés jelent, ez alapján a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek

a 95-ös benzint legfeljebb 595 Ft/liter,

a gázolajat legfeljebb maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják.

A védett ár intézménye azt jelenti, hogy a magyar autósok üzemanyag-vásárlási költségei nemcsak tervezhetőbbek, de alacsonyabbak is, mintha piaci áron tankolnának. Ez utóbbi ugyanis egyre aggasztóbb mértékű: a 95-ös benzinért jelenleg 678 Ft-ot kellene literenként fizetni, ami 83 forinttal magasabb a védett árnál. A gázolajnál a különbség még nagyobb: litere jelenleg 749 forint, a különbség a védett árhoz képest 134 forint.

A Közel-Keleten Irán kapcsán fennálló háborús helyzet lezárása egyelőre nem látszik megoldhatónak, ami tovább növeli a piaci bizonytalanságot. Emiatt a magyar kormány az elsők között lépett a magyar családok védelme érdekében a védett ár bevezetésével, azóta pedig egyre több ország kormánya jelent be beavatkozást a piaci folyamatokba, és azonos tartalmú vagy azonos célú intézkedéseket hoz az elszálló költségek, illetve a kőolaj rendelkezésre állásának kihívásai miatt.