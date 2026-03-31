Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Működik a védett ár: ma ennyivel tankolhatunk olcsóbban most a kutakon

Mind a gázolaj, mind a benzin esetében jelentős összeget takaríthatnak meg az autósok a védett üzemanyagáraknak köszönhetően. A piaci és a védett ár közti különbség akkora, hogy egy tele tank esetében több ezer forintot is spórolhatunk.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 14:47
A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 689,7 forint, a védett ár 595 forint, így a kormány intézkedésének köszönhetően literenként 94,7 forintot takaríthatunk meg, a gázolaj esetén pedig 169 forint az eltérés, piaci áron 784 forintot kellene fizetni a gázolajért, a védett árral viszont 615 forintért tankolhatunk.

A védett üzemanyagáraknak köszönhetően sokat spórolhatnak a tankolásnál az autósok/Fotó: MTI/Soós Lajos

Orbán Viktor is tesztelte, mennyit spórolhatunk a védett árral

Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel egy Mol-benzinkúton ellenőrizte, hogy működik-e a védett üzemanyagár, erről videót is közzétett a közösségi oldalán.

A kormányfő 33 liter gázolajat tankolt, amelynek ha a teljes árát ki kellett volna fizetni, akkor az 25 864 forint lett volna. 

Ez a Kapitány-ár 

– mondta a Orbán Viktor. A kasszánál kiderült, hogy a védett árral 5575 forintot spórolt.

784 forint/liter, ez a piaci ár, a tiszás ár – mondta a miniszterelnök. 

De védett áron fizettem, ezért megtakarítottam 5575 forintot, és így 25 ezer helyett fizettem 20 ezret

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szintén közzéttett egy Facebook-bejegyzést a témában. Orbán Balázs közlése szerint a magyar emberek 99 forinttal (autópálya mellett 149 forinttal) kevesebbet fizetnek literenként a benzinért és 133 forinttal kevesebbet (autópálya mellett 219 forinttal kevesebbet) a dízelért ahhoz képest, mintha a piaci árakat kellene fizetni.

Teljesen elszállnának az üzemanyagárak, ha a Tisza energetikai programterve megvalósulna

Ahogy arról korábban szintén írtunk, Hortay Olivér felidézte a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll, ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentene.

Ennek pedig van egy tovagyűrűző hatása, az általános mechanizmust Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette még az olajárak kapcsán. Az üzemanyagok súlya a fogyasztási kosárban jelenleg 5,79 százalék, azaz közvetlenül ennyivel befolyásolja a drágulás az inflációt – 10 százalékos áremelkedés 0,58 százalékponttal viszi azt felfelé. A közvetett hatásokkal ennél nehezebb számolni, hiszen a szállítási költségek növekedése beépül a termékek, szolgáltatások árába és szintén felfelé mozgatja azokat.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számításaiból látható nagyságrendileg mivel járna a Tisza energetikai programjának végrehajtása.

A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy  a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az egymillió forintot is, ami legalább  600 ezer forintos többlet.

A védett üzemanyagár nélkül átlagos autóhasználat mellett az üzemanyagok drágulása évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk évi 18 ezer kilométer futással és nyolcliteres fogyasztással.)

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelektisza párt

Rákosista pancser projekt

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péterék a kiszivárgott, brutális megszorító intézkedésekkel a kommunisták túlszárnyalására készülnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
