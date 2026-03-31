Működik a védett ár: ma ennyivel tankolhatunk olcsóbban most a kutakon

A 95-ös benzin piaci ára jelenleg 689,7 forint, a védett ár 595 forint, így a kormány intézkedésének köszönhetően literenként 94,7 forintot takaríthatunk meg, a gázolaj esetén pedig 169 forint az eltérés, piaci áron 784 forintot kellene fizetni a gázolajért, a védett árral viszont 615 forintért tankolhatunk.

Orbán Viktor is tesztelte, mennyit spórolhatunk a védett árral

Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel egy Mol-benzinkúton ellenőrizte, hogy működik-e a védett üzemanyagár, erről videót is közzétett a közösségi oldalán.

A kormányfő 33 liter gázolajat tankolt, amelynek ha a teljes árát ki kellett volna fizetni, akkor az 25 864 forint lett volna.

Ez a Kapitány-ár

– mondta a Orbán Viktor. A kasszánál kiderült, hogy a védett árral 5575 forintot spórolt.

784 forint/liter, ez a piaci ár, a tiszás ár – mondta a miniszterelnök.

De védett áron fizettem, ezért megtakarítottam 5575 forintot, és így 25 ezer helyett fizettem 20 ezret

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szintén közzéttett egy Facebook-bejegyzést a témában. Orbán Balázs közlése szerint a magyar emberek 99 forinttal (autópálya mellett 149 forinttal) kevesebbet fizetnek literenként a benzinért és 133 forinttal kevesebbet (autópálya mellett 219 forinttal kevesebbet) a dízelért ahhoz képest, mintha a piaci árakat kellene fizetni.

Teljesen elszállnának az üzemanyagárak, ha a Tisza energetikai programterve megvalósulna

Ahogy arról korábban szintén írtunk, Hortay Olivér felidézte a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll, ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentene.

Ennek pedig van egy tovagyűrűző hatása, az általános mechanizmust Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette még az olajárak kapcsán. Az üzemanyagok súlya a fogyasztási kosárban jelenleg 5,79 százalék, azaz közvetlenül ennyivel befolyásolja a drágulás az inflációt – 10 százalékos áremelkedés 0,58 százalékponttal viszi azt felfelé. A közvetett hatásokkal ennél nehezebb számolni, hiszen a szállítási költségek növekedése beépül a termékek, szolgáltatások árába és szintén felfelé mozgatja azokat.