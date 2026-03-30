Új korszak a budapesti légipiacon: hatalmas bővítést jelentett be a Wizz Air

Minden eddiginél több járatot üzemeltet a nyári menetrendi időszakban Budapestről a Wizz Air. A légitársaság nyári kapacitása 30 százalékkal haladja meg a tavalyi évit: két új repülőgép érkezik a budapesti bázisra, amelyekkel a népszerű déli nyaraló városok mellett egyre több északi célállomás is karnyújtásnyira kerül – írja közleményében a Wizz Air.
Közleményükben azt írják:
a légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és csaknem hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, utóbbi mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Ezzel a Wizz Air tovább erősíti vezető pozícióját Budapesten, ahol piaci részesedése így meghaladja a 40 százalékot – írja a társaság a közleményben.
Ezek a Wizz Air idei újdonságai
A légitársaság az újdonságokról is beszámol. Eszerint:
- Ankara először kerül fel menetrend szerinti járattal a budapesti kínálatba; a török főváros és a közelben lévő Anatólia április 29-től hetente három járattal érhető el a kalandvágyó utazók számára.
- Az egész évben elérhető új járatok közül kiemelkedik Krakkó, Lengyelország régi fővárosa és jelenlegi második legnagyobb városa. A II. János Pál pápáról elnevezett repülőtér és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között április 29-én indulnak el a járatok, amelyek hetente négy alkalommal repülnek majd.
- Nagy újdonság a Szófia felé induló összeköttetés, amely július 3-tól érhető el, és nyáron heti négy, télen pedig már heti hét járat áll majd az utazók rendelkezésére.
- Az egyre forróbb nyarak miatt egyre többen választják az északi célállomásokat, ezt az igényt felismerve a Wizz Air Bergenbe is indít járatokat március 30-tól heti három alkalommal, de a Lego otthona, Billund is felkerül a Wizz Air térképére április 2-től, a Baltikum egyik legbájosabb központjába, Tallinnba pedig hetente három alkalommal lehet a légitársasággal repülni.
- A Balkán népszerűsége szintén évről évre egyre nagyobb: túrázók, városlátogatók és tengerparti nyaralást keresők is előszeretettel keresik a még mindig rengeteg felfedeznivalót tartogató régiót. A Wizz Air – egy rövidebb kihagyás után – Budapestről március 30-ától ismét repül Szkopjéba heti három alkalommal.
- A kimondottan tengerparti nyaralásra vágyók is minden eddiginél nagyobb kínálatból választhatnak. Várnába heti négy, Lamezia Termébe pedig heti három járat közlekedik, a bolgár tengerparta június 8-tól, Dél-Olaszországba április 30-tól.
- A csúcsidőszakra időzített útvonalak a mediterrán és adriai üdülőhelyeket célozzák, ezek június második hetétől érhetők el. A dalmát tengerpart egyik ékköve, Zadar június 9-től, a legtöbb turistát vonzó Dubrovnik június 8-tól érhető el Horvátországban. Spanyolországban Menorca, Olaszországban pedig Rimini kerül fel nyáron a Wizz Air kínálatába.
- Két új görög térségbe is el lehet jutni a nyáron a Wizz Airrel: Kefalónia június 9-től, Kalamata pedig június 8-tól szerepel a menetrendben. Így már kilenc görög célállomás érhető el közvetlenül Budapestről a légitársaság kínálatában: Athén, Iráklio, Korfu, Rodosz, Szantorini, Thesszaloniki és Zákinthosz is.
Több mint kilenc és fél millió ülőhelyet kínálnak idén Budapestről
Szabó András, a Wizz Air hálózati igazgatója elmondta: több mint kilenc és fél millió ülőhelyet kínálnak idén Budapestről, ebből csaknem hárommilliót csak a nyári hónapokban. A légitársaság 22 éve alatt soha nem látott kapacitással vágnak neki a nyárnak, és több mint 40 százalékos piaci részesedéssel a legnagyobb választékot kínálják Budapestről.
Utasaink kedvükre válogathatnak több mint 80 célállomásunk közül, legyen szó mediterrán nyári tengerpartokról, vagy épp kellemesen hűvös északi városokról. A legkedvezőbb árakért érdemes minél hamarabb lefoglalni az idei nyaralást
– fogalmaz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!