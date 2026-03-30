Új korszak a budapesti légipiacon: hatalmas bővítést jelentett be a Wizz Air

Minden eddiginél több járatot üzemeltet a nyári menetrendi időszakban Budapestről a Wizz Air. A légitársaság nyári kapacitása 30 százalékkal haladja meg a tavalyi évit: két új repülőgép érkezik a budapesti bázisra, amelyekkel a népszerű déli nyaraló városok mellett egyre több északi célállomás is karnyújtásnyira kerül – írja közleményében a Wizz Air.

Közleményükben azt írják:

a légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és csaknem hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, utóbbi mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel a Wizz Air tovább erősíti vezető pozícióját Budapesten, ahol piaci részesedése így meghaladja a 40 százalékot – írja a társaság a közleményben.

Ezek a Wizz Air idei újdonságai

A légitársaság az újdonságokról is beszámol. Eszerint:

Ankara először kerül fel menetrend szerinti járattal a budapesti kínálatba; a török főváros és a közelben lévő Anatólia április 29-től hetente három járattal érhető el a kalandvágyó utazók számára.

Az egész évben elérhető új járatok közül kiemelkedik Krakkó, Lengyelország régi fővárosa és jelenlegi második legnagyobb városa. A II. János Pál pápáról elnevezett repülőtér és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között április 29-én indulnak el a járatok, amelyek hetente négy alkalommal repülnek majd.

Nagy újdonság a Szófia felé induló összeköttetés, amely július 3-tól érhető el, és nyáron heti négy, télen pedig már heti hét járat áll majd az utazók rendelkezésére.

Az egyre forróbb nyarak miatt egyre többen választják az északi célállomásokat, ezt az igényt felismerve a Wizz Air Bergenbe is indít járatokat március 30-tól heti három alkalommal, de a Lego otthona, Billund is felkerül a Wizz Air térképére április 2-től, a Baltikum egyik legbájosabb központjába, Tallinnba pedig hetente három alkalommal lehet a légitársasággal repülni.

A Balkán népszerűsége szintén évről évre egyre nagyobb: túrázók, városlátogatók és tengerparti nyaralást keresők is előszeretettel keresik a még mindig rengeteg felfedeznivalót tartogató régiót. A Wizz Air – egy rövidebb kihagyás után – Budapestről március 30-ától ismét repül Szkopjéba heti három alkalommal.

A kimondottan tengerparti nyaralásra vágyók is minden eddiginél nagyobb kínálatból választhatnak. Várnába heti négy, Lamezia Termébe pedig heti három járat közlekedik, a bolgár tengerparta június 8-tól, Dél-Olaszországba április 30-tól.

A csúcsidőszakra időzített útvonalak a mediterrán és adriai üdülőhelyeket célozzák, ezek június második hetétől érhetők el. A dalmát tengerpart egyik ékköve, Zadar június 9-től, a legtöbb turistát vonzó Dubrovnik június 8-tól érhető el Horvátországban. Spanyolországban Menorca, Olaszországban pedig Rimini kerül fel nyáron a Wizz Air kínálatába.

Két új görög térségbe is el lehet jutni a nyáron a Wizz Airrel: Kefalónia június 9-től, Kalamata pedig június 8-tól szerepel a menetrendben. Így már kilenc görög célállomás érhető el közvetlenül Budapestről a légitársaság kínálatában: Athén, Iráklio, Korfu, Rodosz, Szantorini, Thesszaloniki és Zákinthosz is.

Több mint kilenc és fél millió ülőhelyet kínálnak idén Budapestről

Szabó András, a Wizz Air hálózati igazgatója elmondta: több mint kilenc és fél millió ülőhelyet kínálnak idén Budapestről, ebből csaknem hárommilliót csak a nyári hónapokban. A légitársaság 22 éve alatt soha nem látott kapacitással vágnak neki a nyárnak, és több mint 40 százalékos piaci részesedéssel a legnagyobb választékot kínálják Budapestről.

Utasaink kedvükre válogathatnak több mint 80 célállomásunk közül, legyen szó mediterrán nyári tengerpartokról, vagy épp kellemesen hűvös északi városokról. A legkedvezőbb árakért érdemes minél hamarabb lefoglalni az idei nyaralást

– fogalmaz.