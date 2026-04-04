Stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodásokat kötött a 4iG amerikai partnercégekkel

Összesen négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a Northrop Grumman International Tradinggel, az L3Harris Global Communicationsszel és az Apex Technology-val a keddi nap folyamán – közölte a 4iG Nyrt.

A 4iG SDT a Remred Zrt.-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal háromoldalú megállapodást kötött.

Amerikai csúcstechnológiát alkalmazó cégek kötelezték el magukat a 4iG mellett

Mint írják: az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti – mutatnak rá.

A másik megállapodás tárgya a tavaly decemberben a Northrop Grumman és a 4iG SDT által aláírt keretmegállapodás kibővítése, melynek keretében az űripari projektek mellett

a drónelhárítási rendszerek (C-UAS),

a fejlett fegyvertechnológiák

és a precíziós irányítórendszerek

területén is közös programokat indítanak.

A fentieken túl kedden a 4iG SDT nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot (MoU-t) kötött az amerikai L3Harris Global Communications Inc. vállalattal, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket, tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

A 4iG SDT, a Remred Zrt.-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal nem kötelező érvényű háromoldalú megállapodást kötött egy közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására.