J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

4iGvédelmi iparűripar

Stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodásokat kötött a 4iG amerikai partnercégekkel

Hamarosan jelentős amerikai technológiai transzfer érkezhet a hazai védelmi ipar egyik legjelentősebb szereplőjéhez. Stratégiai együttműködési megállapodások sorát kötötte kedden a 4iG Űr és Védelmi Zrt. amerikai vállalatokkal kedden.

2026. 04. 07. 12:59
Stephen O-Bryan, Dorothy Mayhew, Nagy Márton, Jászai Gellért,Troy Brashear és Sarhegyi Istvan Fotó: 4iG
Összesen négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) a Northrop Grumman International Tradinggel, az L3Harris Global Communicationsszel és az Apex Technology-val a keddi nap folyamán – közölte a 4iG Nyrt.

A LES-1 műhold évtizedekig hallgatott, majd 2013-ban feléledt, 4iG
A 4iG SDT a Remred Zrt.-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal háromoldalú megállapodást kötött. / Fotó: NASA

Amerikai csúcstechnológiát alkalmazó cégek kötelezték el magukat a 4iG mellett

Mint írják: az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti – mutatnak rá. 

A másik megállapodás tárgya a tavaly decemberben a Northrop Grumman és a 4iG SDT által aláírt keretmegállapodás kibővítése, melynek keretében az űripari projektek mellett 

területén is közös programokat indítanak. 

A fentieken túl kedden a 4iG SDT nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot (MoU-t) kötött az amerikai L3Harris Global Communications Inc. vállalattal, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket, tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

A 4iG SDT, a Remred Zrt.-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal nem kötelező érvényű háromoldalú megállapodást kötött egy közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

