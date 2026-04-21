Aranyláz után irányváltás jön az oroszoknál

Gigantikus mennyiséggel növelte Oroszország az aranytartalékát 2002 és 2025 között, a majdnem negyedszázadnyi időtávon több mint 1900 tonnával gyarapodott az orosz jegybank nemesfémkészlete. Az idei év elejétől azonban fordulat állt be az eurázsiai ország aranykészletezési gyakorlatában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 16:56
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az Orosz Központi Bank 2026 eleje óta mintegy 22 tonna aranyat adott el a költségvetési hiány pótlására, miután a deficit március végére 4,6 ezermilliárd rubelre nőtt. Hivatalos adatok szerint az aranytartalék 0,7 millió trójai unciával 74,1 millió unciára csökkent áprilisra – számolt be a The Moscow Times cikke alapján a Világgazdaság.

Orosz aranyeladások
Nőtt az aranyforgalom

A Moszkvai Tőzsde adatai szerint a márciusi aranyforgalom több mint a három és félszeresére nőtt tavalyhoz képest, elérve a 42,6 tonnát. Pénzügyi értékben az ötszörösére, 534,4 milliárd rubelre ugrott. „A kormányzati kiadások tervezettnél nagyobb emelkedése miatt a hiányt finanszírozó aranyeladások folytatódhatnak. Ez összhangban van más központi bankok gyakorlatával, különösen a fejlődő országokban” – mondta Natalia Milchakova, a Freedom Finance Global vezető elemzője a Moscow Timesnak nyilatkozva.

A bank 2025 ősze óta vesz és ad el aranyat a hazai piacon, hasonlóan a pénzügyminisztérium Nemzeti Vagyon Alapjának kezeléséhez. Az értékesítések révén fenntartja a mintegy 775 milliárd dolláros tartalékok devizaarányát, ahol az arany súlya az áremelkedés miatt nőtt.

Oroszország aranykészlete főként 2002 és 2025 között épült fel, 1900 tonna feletti vásárlással.

A nagyobb hullámok 2008–2012 és 2014–2019 között voltak, 2020 óta pedig nettó 55,4 tonna érkezett. Sok központi bank most aranyat ad el kiadáspótlásra, például védelemre, energiaár-emelkedés vagy árfolyamvédelem miatt.

Milchakova szerint a bankok jellemzően olcsón vesznek, drágán adnak el, amivel stabilizálják a bankrendszert. Törökország példáját hozta fel, és azt jósolta, hogy a globális bizonytalanságban az arany ára két hónapon belül visszatérhet az ötezer dollár per uncia szintre.

A Kreml költségvetése rendkívüli nyomás alatt áll: a 2026-os hiány közel a kétszerese a tavalyinak. Március elején a háborús kiadások meghaladták a szociális juttatásokat, és rekordgyorsasággal merítik ki a Nemzeti Jóléti Alapot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

