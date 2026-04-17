Kilőttek a hitelek: meglepő számok érkeztek az év első hónapjairól

Nagyon jól indult 2026. a személyi kölcsönök piaca szempontjából: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint csak januárban és februárban 51 000 új szerződést kötöttek a bankok, ami újabb 6,7 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi, 47,8 ezres rekordot is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Megdőlhetnek a tavalyi csúcsok is a bankoknál

A bőven 50 000 feletti szerződésszám azért különösen figyelemre méltó Gergely Péter szerint, mert az év első hónapjai rendszerint nem a legerősebbek a személyi kölcsönöknél: a legkedveltebb felhasználási céloknak – a járművásárlásnak, lakásfelújításnak – tavasztól őszig tart a főszezonja, így az év elején mindig látható valamekkora visszaesés. Ez pedig az idén is érezhető, hiszen például a legerősebb tavalyi hónapban, júliusban 36,6 ezer új szerződést regisztrált a jegybank. „Tavaly rekordszámú, összesen 352,5 ezer személyihitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek a jegybank adatai szerint, ám az első két hónap számait látva egyáltalán nem zárható ki, hogy 2026-ban ezt a mennyiséget is sikerül túlszárnyalni” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A szerződések összegénél hasonló a helyzet, hiszen két hónap leforgása alatt több mint 180 milliárd forintos volument sikerült elérni, ami erőteljes, 17,5 százalékos növekedést tükröz 2025 januárjához és februárjához képest. Ennek nyomán az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg is nagyjából a tizedével nőtt éves összevetésben, és az első két hónap adatait figyelembe véve már 3,5 millió forint felett jár.

„Ha a tavaszi és nyári hónapokban várható élénkülést is figyelembe vesszük, jó eséllyel a szerződéses összegnél is megdőlhet a tavalyi, 1 120 milliárd forint környéki rekord” - emeli ki Gergely Péter. Ezt a várakozást alátámasztja – teszi hozzá –, hogy egy sor tényező a piac további élénkülésére utal: ezek közé tartozik az elérhető kölcsönösszegek fokozatos emelkedése, a mára általánossá vált egy számjegyű kamatok, és persze az is, hogy az online csatornák intenzív használata mellett a bankok egyre többször kínálnak fel „kész” ajánlatokat is az ellenőrizhető számlamúltú ügyfeleiknek. A piac további növekedését emellett nyilvánvalóan fűti az igényelt hitelösszegek emelkedése is: a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint igen meglepő lenne, ha idén nem kúszna 4 millió forint fölé az egy szerződésre jutó átlag.