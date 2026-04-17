hitelbankszemélyi kölcsön

Kilőttek a hitelek: meglepő számok érkeztek az év első hónapjairól

Két hónap leforgása alatt több mint 51 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, amire korábban még nem volt példa – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez az év egészére is rendkívül erős keresletet vetít előre, miközben folytatódhat az átlagos hitelösszeg emelkedése is. A bankoknál akár új csúcs is jöhet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 10:34
Fotó: nito Forrás: Shutterstock
Nagyon jól indult 2026. a személyi kölcsönök piaca szempontjából: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint csak januárban és februárban 51 000 új szerződést kötöttek a bankok, ami újabb 6,7 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbi, 47,8 ezres rekordot is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Több bank módosított a feltételeken
Fotó: Pormezz / Shutterstock

Megdőlhetnek a tavalyi csúcsok is a bankoknál

A bőven 50 000 feletti szerződésszám azért különösen figyelemre méltó Gergely Péter szerint, mert az év első hónapjai rendszerint nem a legerősebbek a személyi kölcsönöknél: a legkedveltebb felhasználási céloknak – a járművásárlásnak, lakásfelújításnak – tavasztól őszig tart a főszezonja, így az év elején mindig látható valamekkora visszaesés. Ez pedig az idén is érezhető, hiszen például a legerősebb tavalyi hónapban, júliusban 36,6 ezer új szerződést regisztrált a jegybank. „Tavaly rekordszámú, összesen 352,5 ezer személyihitel-szerződést kötöttek a pénzintézetek a jegybank adatai szerint, ám az első két hónap számait látva egyáltalán nem zárható ki, hogy 2026-ban ezt a mennyiséget is sikerül túlszárnyalni” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A szerződések összegénél hasonló a helyzet, hiszen két hónap leforgása alatt több mint 180 milliárd forintos volument sikerült elérni, ami erőteljes, 17,5 százalékos növekedést tükröz 2025 januárjához és februárjához képest. Ennek nyomán az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg is nagyjából a tizedével nőtt éves összevetésben, és az első két hónap adatait figyelembe véve már 3,5 millió forint felett jár.

Ha a tavaszi és nyári hónapokban várható élénkülést is figyelembe vesszük, jó eséllyel a szerződéses összegnél is megdőlhet a tavalyi, 1 120 milliárd forint környéki rekord” - emeli ki Gergely Péter. Ezt a várakozást alátámasztja – teszi hozzá –, hogy egy sor tényező a piac további élénkülésére utal: ezek közé tartozik az elérhető kölcsönösszegek fokozatos emelkedése, a mára általánossá vált egy számjegyű kamatok, és persze az is, hogy az online csatornák intenzív használata mellett a bankok egyre többször kínálnak fel „kész” ajánlatokat is az ellenőrizhető számlamúltú ügyfeleiknek. A piac további növekedését emellett nyilvánvalóan fűti az igényelt hitelösszegek emelkedése is: a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint igen meglepő lenne, ha idén nem kúszna 4 millió forint fölé az egy szerződésre jutó átlag.

Több bank is módosított a feltételeken

A BiztosDöntés.hu online személyi kölcsön kalkulátora szerint a közelmúltban több pénzintézet is módosított a személyi kölcsönök feltételein: ezzel együtt a fő paraméterek nem változtak, vagyis a legtöbb piaci szereplőnél 10 százalék alatti az elérhető legkedvezőbb éves kamat, miközben a felső összeghatárnál a 15 millió forint tekinthető általánosnak.

  • Az MBH Banknál legalább 5 millió forintos személyi kölcsönt kell igényelni a legalacsonyabb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez, a felső összeghatár pedig 15 millió forint. Az online igényelhető Extra Plus változatnál 10 millió forint a felső határ, a kért összeg pedig akár egy órán belül az ügyfél számláján lehet.
  • A Trive Banknál kizárólag online igényelhető – számlavezetés nélkül – személyi kölcsön: ezek közül az eHitel Max nevű konstrukciónál a futamidő 60 hónap, a hitel összege 5 millió forint, és a kölcsön 16,20 százalékos THM mellett vehető igénybe. Az 500 ezer forint összegű, eHitel Expressz nevű terméknél 9,96 százalék a THM, itt a futamidő hat hónap.
  • Az Erste a közelmúltban módosított, illetve egyszerűsített a személyi kölcsönei igénylési feltételein. A pénzintézetnél akár 9,39 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege 10 millió és 15 millió forint közötti, és az 500 000 forint havi jóváírás mellett hitelfedezeti biztosítást is köt az ügyfél. Utóbbi nélkül – ugyanezekkel a feltételekkel – szintén igen kedvező, évi 9,79 százalék az éves kamat.
  • Az OTP Bank Otthon Személyi Kölcsönénél 14 millió forintos hitelösszeg felett 9,99 százalékos az éves kamat. A konstrukciót legalább 400 000 forintos jövedelemmel lehet igényelni, és az ügyfélnek tulajdonrésze kell, hogy legyen valamilyen, a bank által elfogadott ingatlanban – ingatlanfedezet viszont nem szükséges az igényléshez. A kölcsön maximális futamideje 10 év.
  • Az UniCredit Banknál most évi 9,28 százalékos kamattal is igényelhető a Fix Kamat személyi kölcsön: ehhez legalább 7 millió forintos hitelösszeg, legalább 450 000 forintos jövedelem, és hitelfedezeti biztosítás megkötése is szükséges. Az UniCredit Banknál összesen akár 80 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat a személyi kölcsön mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • A CIB Banknál változatlanul a fióki, és telefonos igénylésnél érhető el a legkedvezőbb, 9,59 százalékos kamat, amelyhez az egyéb feltételek teljesítése mellett legalább 7 millió forintot kell igényelni.
  • A K&H kiemelt személyi kölcsönénél már 3 millió forint igénylése is elég lehet a legalacsonyabb, 9,99 százalékos éves kamathoz, ha az ügyfél jövedelme eléri a 400 000 forintot.
  • A Cofidis minősített fogyasztóbarát személyi kölcsöne évi 9,99 százalék kamattal igényelhető helyben történő számlavezetés nélkül. A hitel összege 3 millió forint, a futamideje 60 hónap, az igénylőnek pedig 550 000 feletti jövedelemmel kell rendelkeznie.
  • A MagNet Bank szabad felhasználású személyi hitelénél legfeljebb 10 millió forint igényelhető, az elérhető legalacsonyabb kamat pedig 11,50 százalék. A zöld célokra felhasználható személyi kölcsönnél 12 millió forint a felső összeghatár, akár 10 éves futamidő, és 9,50 százalékos, éves kamat mellett. A MagNet Bank autó- és motorvásárlásra is kínál személyi kölcsönt: itt szintén elérhető 10 százalék alatti kamat, a maximális hitelösszeg pedig 10 millió forint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

