Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Elképesztő fordulatot látni a bankkártyás csalásoknál

Hároméves mélypontra csökkent a bankkártyás csalások átlagos értéke: a 2024. IV. negyedévi, 50 ezer forint feletti összeghez képest a múlt év utolsó negyedében 27,6 ezer forint jutott egy támadásra – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A csökkenés mögött a banki védelmi rendszerek erősödése és a szabályozói szigorítás áll.

Munkatársunktól
2026. 04. 13. 8:46
Adathalász csalók próbálják megtéveszteni az MVM ügyfeleit (illusztráció) Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentősen csökkent a megvalósult bankkártya-csalások egy esetre jutó átlagos kárösszege 2025 végére – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. 2025. negyedik negyedévében egy-egy sikeres visszaélés átlagosan 27 565 forintos kárt okozott, ami hároméves mélypont – hívja fel a figyelmet az adatok kapcsán Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Egy évvel korábban, 2024 azonos időszakában még ennek közel a duplája, 51 810 forint volt ez az érték. A mostani visszaesés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a bankkártyás visszaélések átlagos összege hosszú ideig stabilan 20 ezer forint körül mozgott. 

Fotó:  Shutterstock

Nemcsak a bankkártyás családok átlaga csökkent, a teljes kár is mérséklődött

A 2022–2024 közötti időszakban markáns emelkedés volt megfigyelhető bankkártyás csalásoknál: a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel – például adathalászattal és ügyfélmanipulációval – már nemcsak kisebb vásárlásokat, hanem magasabb összegű tranzakciókat is végre tudtak hajtani és hajtatni a megtévesztett ügyfelekkel. Ennek eredményeként 2024. végére az átlagos kárösszeg már az 50 ezer forintos szintet is meghaladta.

„A mostani fordulat egyértelműen azt mutatja, hogy a bankok és a szabályozók lépései kezdik visszaszorítani a nagyobb értékű visszaéléseket” – mondja Gergely Péter. A pénzügyi szakértő emlékeztet arra, hogy a teljes kárösszeg is érdemben visszaesett 2025. negyedik negyedévében: 

a sikeres bankkártyás visszaélések összértéke nem érte el az 1,39 milliárd forintot, szemben az egy évvel korábbi 2,45 milliárddal. Ez közel 45 százalékos csökkenést jelent éves alapon.

Ugyanakkor a tranzakciószám nem esett vissza érdemben: 2025 végén több mint 50 ezer sikeres visszaélést regisztráltak, ami azt jelzi, hogy a csalók aktivitása továbbra is magas, viszont egy-egy esetben kisebb összegeket tudnak megszerezni.

Ismét kevesebb kárt kell a kártyabirtokosoknak viselniük

Szintén jelentős változás figyelhető meg abban, hogy mekkora részt viselnek a kártyabirtokosok a visszaélésekkel okozott károkból. 2024. negyedik negyedévében darabszámot tekintve a sikeres visszaélések több mint 75 százalékát, értékben pedig több mint 80 százalékát az ügyfelekre terhelték a bankok – ami egyértelműen azzal magyarázható, hogy a legtöbb esetben maga az áldozat adta ki a kártyaadatait a csalóknak.

Ehhez képest 2025 végére javult a helyzet: az ügyfélre terhelt károk aránya darabszámban 63 százalék alá csökkent, értékben pedig 68,3 százalékot tett ki – mutat rá Gergely Péter. A szabályozói szigorítások és a banki védelmi rendszerek fejlődése egyértelműen javította az ügyfelek helyzetét, de a csalások szerkezete továbbra is kihívást jelent – hangsúlyozza a BiztosDöntés.hu szakértője.

Kifinomultabbak a csalásszűrő rendszerek

Ha a sikertelen – azaz a banki rendszerek által időben megakadályozott – csalási kísérleteket is figyelembe vesszük, még kedvezőbb a kép.

A banki és kártyatársasági csalásszűrő rendszerek egyre kifinomultabban működnek, és így a meghiúsított csalási kísérletek száma érdemen tudott emelkedni.

Míg 

  • 2023. elején negyedévente még 100-180 ezer közötti sikertelen próbálkozást regisztráltak, 
  • addig 2024 közepére ez már meghaladta a 300 ezret, 
  • 2025. második negyedévében pedig 435 ezer fölé emelkedett a banki rendszerek által megfogott visszaélések száma. 

Mindez azt bizonyítja Gergely Péter szerint, hogy egyre fejlettebb infrastruktúra védi az amúgy is növekvő felkészültségű bankkártya-tulajdonosokat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.