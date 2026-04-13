Elképesztő fordulatot látni a bankkártyás csalásoknál

Jelentősen csökkent a megvalósult bankkártya-csalások egy esetre jutó átlagos kárösszege 2025 végére – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból. 2025. negyedik negyedévében egy-egy sikeres visszaélés átlagosan 27 565 forintos kárt okozott, ami hároméves mélypont – hívja fel a figyelmet az adatok kapcsán Gergely Péter, a Biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Egy évvel korábban, 2024 azonos időszakában még ennek közel a duplája, 51 810 forint volt ez az érték. A mostani visszaesés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a bankkártyás visszaélések átlagos összege hosszú ideig stabilan 20 ezer forint körül mozgott.

Fordulat a bankkártyás csalások kártértékében, a kedvező tendencia köszönhető a fejlettebb csalásszűrő rendszereknek is

Nemcsak a bankkártyás családok átlaga csökkent, a teljes kár is mérséklődött

A 2022–2024 közötti időszakban markáns emelkedés volt megfigyelhető bankkártyás csalásoknál: a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel – például adathalászattal és ügyfélmanipulációval – már nemcsak kisebb vásárlásokat, hanem magasabb összegű tranzakciókat is végre tudtak hajtani és hajtatni a megtévesztett ügyfelekkel. Ennek eredményeként 2024. végére az átlagos kárösszeg már az 50 ezer forintos szintet is meghaladta.

„A mostani fordulat egyértelműen azt mutatja, hogy a bankok és a szabályozók lépései kezdik visszaszorítani a nagyobb értékű visszaéléseket” – mondja Gergely Péter. A pénzügyi szakértő emlékeztet arra, hogy a teljes kárösszeg is érdemben visszaesett 2025. negyedik negyedévében:

a sikeres bankkártyás visszaélések összértéke nem érte el az 1,39 milliárd forintot, szemben az egy évvel korábbi 2,45 milliárddal. Ez közel 45 százalékos csökkenést jelent éves alapon.

Ugyanakkor a tranzakciószám nem esett vissza érdemben: 2025 végén több mint 50 ezer sikeres visszaélést regisztráltak, ami azt jelzi, hogy a csalók aktivitása továbbra is magas, viszont egy-egy esetben kisebb összegeket tudnak megszerezni.

Ismét kevesebb kárt kell a kártyabirtokosoknak viselniük

Szintén jelentős változás figyelhető meg abban, hogy mekkora részt viselnek a kártyabirtokosok a visszaélésekkel okozott károkból. 2024. negyedik negyedévében darabszámot tekintve a sikeres visszaélések több mint 75 százalékát, értékben pedig több mint 80 százalékát az ügyfelekre terhelték a bankok – ami egyértelműen azzal magyarázható, hogy a legtöbb esetben maga az áldozat adta ki a kártyaadatait a csalóknak.