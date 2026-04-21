Meglepő trend: olcsóbb lett az autózás egyik legfájóbb tétele

Az autósok számára ritkán adódik olyan időszak, amikor nem az áremelkedésekről szólnak a hírek. Most azonban fordulat látszik kirajzolódni a biztosítási piacon, ami sokak pénztárcáját érintheti kedvezően.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első negyedévben megkötött teljes körű, casco szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forintos szinttől. Ennél is jelentősebb, 16,5 százalékos csökkenés tapasztalható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíjában, melynek aktuális összege 58 400 forint.

A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók casco díja csökkent, ennek átlagos mértéke 236 400 forint volt az elmúlt negyedévben.

Eközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot, 2,6 százalékkal kevesebbet fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 5,6 százalékkal kevesebb, 193 500 forint, míg hazai adásvétel esetén 9,1 százalékkal olcsóbb, 213 400 forint volt.

Egyre inkább megéri cascó biztosítást is kötni

Az alacsonyabb díjak mellett egyre inkább megéri casco biztosítást kötni, amely az egyedüli védelmet jelenti a lopáskárok, a saját hibából bekövetkező töréskárok, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károk – vihar, jégverés, áradás – ellen is – magyarázta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

Adataink szerint immár egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték,

míg egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 26 százalék volt – jelezte.

Az MNB legfrissebb, 2025 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint 2020 óta változatlanul 1 millió élő casco szerződést kezelnek a hazai biztosítók, ami azt jelenti, hogy ötből négy jármű továbbra sem rendelkezik ilyen biztosítási fedezettel. Kozma Gábor reméli, hogy a jelenleg zajló díjcsökkenés újabb rétegek számára is vonzóvá teszi a cascót, és végre emelkedésnek indulhat a biztosítottak aránya.