gépjármű-biztosításcascokötelező biztosítás

Meglepő trend: olcsóbb lett az autózás egyik legfájóbb tétele

Érdemben mérséklődtek a gépjármű-biztosítások árai az idei év elején. A kgfb díjak több mint tizenhat százalékkal, a casco biztosítások pedig közel tíz százalékkal lettek alacsonyabbak, ami új lendületet adhat a szerződéskötéseknek.

Munkatársunktól
2026. 04. 21. 9:42
Illusztráció Fotó: Kurucz Árpád
Az autósok számára ritkán adódik olyan időszak, amikor nem az áremelkedésekről szólnak a hírek. Most azonban fordulat látszik kirajzolódni a biztosítási piacon, ami sokak pénztárcáját érintheti kedvezően.

biztosítás
A casco és a kötelező biztosítások díja is kedvezőbb lett idén / Fotó: Árpád Kurucz

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első negyedévben megkötött teljes körű, casco szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forintos szinttől. Ennél is jelentősebb, 16,5 százalékos csökkenés tapasztalható a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíjában, melynek aktuális összege 58 400 forint.

A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók casco díja csökkent, ennek átlagos mértéke 236 400 forint volt az elmúlt negyedévben. 

Eközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot, 2,6 százalékkal kevesebbet fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 5,6 százalékkal kevesebb, 193 500 forint, míg hazai adásvétel esetén 9,1 százalékkal olcsóbb, 213 400 forint volt.

Egyre inkább megéri cascó biztosítást is kötni

Az alacsonyabb díjak mellett egyre inkább megéri casco biztosítást kötni, amely az egyedüli védelmet jelenti a lopáskárok, a saját hibából bekövetkező töréskárok, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károk – vihar, jégverés, áradás – ellen is – magyarázta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. 

Adataink szerint immár egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, 

míg egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 26 százalék volt – jelezte.

Az MNB legfrissebb, 2025 utolsó negyedévére vonatkozó adatai szerint 2020 óta változatlanul 1 millió élő casco szerződést kezelnek a hazai biztosítók, ami azt jelenti, hogy ötből négy jármű továbbra sem rendelkezik ilyen biztosítási fedezettel. Kozma Gábor reméli, hogy a jelenleg zajló díjcsökkenés újabb rétegek számára is vonzóvá teszi a cascót, és végre emelkedésnek indulhat a biztosítottak aránya.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 40 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást, tavaly ez az arány még csupán 33 százalék volt. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt 

  • az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 20 százalékát. 
  • Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (12%), 
  • és szinte azonos, 8 százalékos arányban választják a járműben ülők balesetbiztosítását, 
  • az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy egyéb casco-kárát fedező szolgáltatást, 
  • a hibás tankolás biztosítását, 
  • a gumiabroncsdefekt-biztosítást, 
  • illetve a műszaki hiba assistance-t is.

Ma a díjfizetésre már szinte senki nem használ sárga csekket a casco esetében sem: három év alatt 9-ről 3 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya – az online kötések között mindössze 1,5 százalék ez a mérték–, ami a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető. Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság, az egyösszegű éves befizetés részaránya a tavalyi 53 százalékról immár 55 százalékra emelkedett.

Hatodával csökkent egy év alatt a kötelező díja 

Az Insura.hu adatai azt mutatják, hogy 

a kgfb esetében még a casco biztosításokénál is nagyobb mértékben csökkentek az átlagdíjak az idei első negyedévben: jelenleg személygépkocsik esetében egy szerződés éves díja 58 400 forint, ami 16,5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 69 900 forintos értéknél. 

Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 53 000 forint. Településtípusok tekintetében igen jelentős a különbség az átlagdíjakban: míg a fővárosban ma átlagosan évi 87 500 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 55 000, a kisebb vidéki településeken pedig 53 100 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra.

Mind a kgfb, mind a casco esetében jelentős eltéréseket mutatnak egymástól az egyes biztosítók ajánlatai. Emiatt a biztosítási évforduló közeledtével az optimális döntéshez akkor is érdemes alkuszi összehasonlító portálon megismerni a számukra elérhető lehetőségeket, ha a meglévő biztosító a következő időszakra kedvezőbb díjat ajánl fel – javasolja az Insura.hu vezérigazgatója.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

