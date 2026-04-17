Csányi Sándor nem kertelt: elmondta véleményét a Tisza Párt euróra vonatkozó terveiről

Csányi Sándor OTP-elnök szerint a Tisza Párt által bejelentett, az euró bevezetésére vonatkozó ütemterv reális, a bankadó kivezetését üdvözölnék, a vagyonadó logikáját egyelőre nem értik. Az OTP éves rendes közgyűlésén Csányi arról is beszélt, hogy mérsékelt idei magyarországi gazdasági növekedésre számít.

2026. 04. 17. 15:00
Mérsékelt hazai gazdasági növekedésre számít 2026-ban az OTP, gyors és pozitív lépést ugyanakkor nem várnak a bankadó kivezetése terén az új kormánytól, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon – mondta el az OTP osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor elnök a Világgazdaság beszámolója szerint.

Csányi: Meglepett a kétharmad, az euró bevezetési ütemterve reális

„A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett” – reagált Csányi Sándor, az OTP frissen újraválasztott elnöke a vasárnapi országgyűlési választási eredményekre. Szerinte biztató, hogy a voksolásra adott piaci reakció pozitív volt, a forint és az OTP-részvények szempontjából is.

Idén várhatóan így is több adót fizetnek majd be, mint amennyi nyereséget az anyabank megtermelt Magyarországon. Így külföldön is nehezebb versenyeznie az OTP-nek a bankelnök szerint. Csányi Sándor arról is beszélt, hogy még nem találkozott a leendő Tisza-kormány képviselőivel, de hamarosan sort kerítenek erre, remélik, hogy addig semmilyen, a bankot érintő döntésre nem kerül sor.

A magyar gazdaságnak is sokat jelentene, ha harmonikus együttműködés tudna kialakulni az új kabinet és az MNB között – vélekedett az OTP vezetője, aki a Tisza Párt euró bevezetésére vonatkozó terveit reálisnak tartja, szerinte a következő négy év alkalmas lehet az eurózónához való csatlakozás előfeltételek megteremtésére.

Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter, jelenlegi jegybankelnök – aki jelen volt az OTP közgyűlésén – korábban figyelmeztetett: az euró bevezetése nem csodaszer, az eurózónába való belépés azt is jelenti, hogy a monetáris politika eszközrendszerét az adott ország elveszíti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
