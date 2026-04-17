Csányi Sándor nem kertelt: elmondta véleményét a Tisza Párt euróra vonatkozó terveiről

Mérsékelt hazai gazdasági növekedésre számít 2026-ban az OTP, gyors és pozitív lépést ugyanakkor nem várnak a bankadó kivezetése terén az új kormánytól, de bíznak benne, hogy erre is sor kerül, és a kormányzati beavatkozások megszűnnek a bankpiacon – mondta el az OTP osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését követő sajtótájékoztatón Csányi Sándor elnök a Világgazdaság beszámolója szerint.

Csányi Sándor, az OTP elnöke

Csányi: Meglepett a kétharmad, az euró bevezetési ütemterve reális

„A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett” – reagált Csányi Sándor, az OTP frissen újraválasztott elnöke a vasárnapi országgyűlési választási eredményekre. Szerinte biztató, hogy a voksolásra adott piaci reakció pozitív volt, a forint és az OTP-részvények szempontjából is.

Idén várhatóan így is több adót fizetnek majd be, mint amennyi nyereséget az anyabank megtermelt Magyarországon. Így külföldön is nehezebb versenyeznie az OTP-nek a bankelnök szerint. Csányi Sándor arról is beszélt, hogy még nem találkozott a leendő Tisza-kormány képviselőivel, de hamarosan sort kerítenek erre, remélik, hogy addig semmilyen, a bankot érintő döntésre nem kerül sor.

A magyar gazdaságnak is sokat jelentene, ha harmonikus együttműködés tudna kialakulni az új kabinet és az MNB között – vélekedett az OTP vezetője, aki a Tisza Párt euró bevezetésére vonatkozó terveit reálisnak tartja, szerinte a következő négy év alkalmas lehet az eurózónához való csatlakozás előfeltételek megteremtésére.

Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter, jelenlegi jegybankelnök – aki jelen volt az OTP közgyűlésén – korábban figyelmeztetett: az euró bevezetése nem csodaszer, az eurózónába való belépés azt is jelenti, hogy a monetáris politika eszközrendszerét az adott ország elveszíti.