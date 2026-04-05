Az első ország, ahol durván drágul a rezsi – pedig ott stabil az ellátás

Törökország jelentős áram- és gázáremelést hajtott végre, amely egyszerre érinti a lakosságot és a vállalkozásokat – írja a Világgazdaság energiahelyzet rovatában a Türkiye Today portálra hivatkozva. Az intézkedés hátterében elsősorban a globális energiapiaci árrobbanás áll, amely a török hatóságokat is áremelésre kényszerítette, még annak ellenére is, hogy az ország ellátásbiztonsága alapvetően stabil maradt. Az energiahiány miatt soha nem látott energiaválság jöhet.

A török lakosság már fizeti az energiaválság árát/Fotó: Zoltán Havran

Az új tarifák április elején léptek életbe, és különböző mértékben érintik az egyes fogyasztói csoportokat. A villamos energia ára a háztartások esetében mintegy 25 százalékkal nőtt, míg a szolgáltató szektorban kisebb, az iparban pedig mérsékeltebb emelést vezettek be. A mezőgazdasági felhasználók szintén jelentős, közel negyedével magasabb árakkal szembesülnek.

Így nő az áram és a gáz ára Törökországban

A portál azt írja, az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak

a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal,

a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal,

az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal,

a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.

Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság.

A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal.

A lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,

az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek.

A villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.

A rendszer ugyanakkor nem változik alapjaiban: továbbra is érvényben marad a sávos díjszabás, amely a fogyasztás mértékéhez igazítja a fizetendő összeget, és célja a kereslet szabályozása, illetve a költségek igazságosabb elosztása.

A cikk rámutat arra is, hogy az energiaárak növekedése nem elszigetelt jelenség, hanem szorosan összefügg a nemzetközi folyamatokkal, különösen az olaj- és gázpiac feszültségeivel. Ezek a tényezők világszerte növelik a rezsiköltségeket, és Törökország példája jól mutatja, hogy még stabil ellátás mellett is komoly áremelkedés következhet be. A globális energiaválság hatásai elérnek a lakossághoz is, a fogyasztók közvetlenül is megérzik az árak emelkedését, még olyan országokban is, ahol nincs közvetlen ellátási zavar - írja a Világgazdaság.

