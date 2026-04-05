Az első ország, ahol durván drágul a rezsi – pedig ott stabil az ellátás

Törökország jelentős áram- és gázáremelést hajtott végre, amely egyszerre érinti a lakosságot és a vállalkozásokat – írja a Világgazdaság energiahelyzet rovatában a Türkiye Today portálra hivatkozva. Az intézkedés hátterében elsősorban a globális energiapiaci árrobbanás áll, amely a török hatóságokat is áremelésre kényszerítette, még annak ellenére is, hogy az ország ellátásbiztonsága alapvetően stabil maradt. Az energiahiány miatt soha nem látott energiaválság jöhet.
Az új tarifák április elején léptek életbe, és különböző mértékben érintik az egyes fogyasztói csoportokat. A villamos energia ára a háztartások esetében mintegy 25 százalékkal nőtt, míg a szolgáltató szektorban kisebb, az iparban pedig mérsékeltebb emelést vezettek be. A mezőgazdasági felhasználók szintén jelentős, közel negyedével magasabb árakkal szembesülnek.
Így nő az áram és a gáz ára Törökországban
A portál azt írja, az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak
- a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal,
- a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal,
- az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal,
- a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.
Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság.
A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal.
- A lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,
- az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek.
- A villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.
A rendszer ugyanakkor nem változik alapjaiban: továbbra is érvényben marad a sávos díjszabás, amely a fogyasztás mértékéhez igazítja a fizetendő összeget, és célja a kereslet szabályozása, illetve a költségek igazságosabb elosztása.
A cikk rámutat arra is, hogy az energiaárak növekedése nem elszigetelt jelenség, hanem szorosan összefügg a nemzetközi folyamatokkal, különösen az olaj- és gázpiac feszültségeivel. Ezek a tényezők világszerte növelik a rezsiköltségeket, és Törökország példája jól mutatja, hogy még stabil ellátás mellett is komoly áremelkedés következhet be. A globális energiaválság hatásai elérnek a lakossághoz is, a fogyasztók közvetlenül is megérzik az árak emelkedését, még olyan országokban is, ahol nincs közvetlen ellátási zavar - írja a Világgazdaság. Hogy mennyit szán Törökország az energiatámogatásra, itt olvashatja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!