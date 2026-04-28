gazdaságNKFHfogyasztóvédelem

Megkezdődtek a nyári ellenőrzések – fókuszban a vendéglátóhelyek, fesztiválok és taxiszolgáltatások

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve országos ellenőrzéssorozatot indított a nyári kiemelt turisztikai időszakra tekintettel. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak, és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 8:09
A venedéglátóhelyeket is ellenőrzi a hatóság Fotó: Éberling András
Mit mutatnak a korábbi számok?

Ezen felül az élelmiszer-biztonság területén 2025-ben a strandbüfék, fesztiválok és fagyizók országos ellenőrzése eredményeként 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vontak ki a forgalomból. Az esetek nyomán 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Emellett 155 személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzést folytattak le a kormányhivatalok tavaly, és minden ötödik esetben találtak valamilyen szabálytalanságot az ellenőrök, míg minden harmadik próbavásárlás kapcsán szükség volt hatósági eljárás megindítására.

Az NKFH által elrendelt vizsgálatok célja a fogyasztók egészségének és anyagi biztonságának védelme, a szolgáltatások iránti bizalom erősítése, valamint a vállalkozások jogkövető működésének ösztönzése.

 

 

 

