Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Valami nagyon beindult: özönlenek az importautók Magyarországra

Márciusban 13 648 importált használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami minden idők harmadik legmagasabb havi adata. Ez több mint 30 százalékos növekedést jelent az előző év márciusához viszonyítva a DataHouse statisztikái alapján. A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 10:13
Fotó: Mirkó István
A márciusi kiugró adatban részben még megjelenhetnek a januári extrém időjárás miatt elmaradt beszerzések és szállítások is, ugyanakkor az első negyedév egésze is stabil növekedést mutat. A JóAutók.hu közleménye szerint a regisztrált 35 891 import személyautó hét százalékkal haladja meg az előző negyedév 33 562-es forgalmát, az előző év első három hónapjához képest (30 630 darab) pedig 17 százalékos a növekedés. A statisztikák negyedévről negyedévre folyamatosan bővülő piacról tanúskodnak, amelyhez a kedvező forintárfolyam is hozzájárul – adta hírül az Infostart.hu.

Fotó: Pesti Tamás

A forintárfolyam továbbra is kedvező

„Egyértelmű, hogy ismét egyre több autóvásárló figyelme fordul a külföldi autópiacok felé. Tavaly júliusban a használtautó-behozatal havi szintje hosszú idő után lépte át újra a 11 ezres határt, októberben már a 12 ezres sáv felett is járt, most pedig meggyőző lendülettel ugrotta meg a 13 ezres mennyiséget is” – közölte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

„A trend folytatódását vetíti előre, hogy az iráni konfliktus okozta kisebb megingások ellenére az euróhoz mért forintárfolyam továbbra is jóval kedvezőbb vásárlási lehetőségeket kínál a külföldi piacokon, mint egy-két évvel korábban” – tette hozzá Halász Bertalan.

Ha nem következik be törés a jelenlegi piaci folyamatokban, akkor a portál várakozása szerint éves szinten a tavalyi 128 ezer helyett idén már 140 ezer feletti használt személyautó érkezhet az országba.

Változás a legnépszerűbb márkákban

A DataHouse adatai szerint a behozott használt autók között az első negyedévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,7 százalék). Fontos változás történt azonban a második helyen: hosszú felzárkózást követően a Ford (8,7 százalék) megelőzte az Opelt (8,5 százalék). Az Audi 6,3 százalékkal a negyedik, az ötödik helyen a Toyota (5,9 százalék), míg a hatodikon a Hyundai (5,3 százalék) áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
