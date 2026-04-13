Így változnak éjféltől az üzemanyagárak

A gázolaj piaci ára keddtől bruttó 12 forinttal mérséklődik, azaz 751 forintra csökken, míg a 95-ös benzin ára nem változik. A védett árak továbbra is érvényben vannak, így a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron vásárolhatják meg a magyar autósok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 15:12
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A benzin nagykereskedelmi piaci ára kedden változatlan marad, azonban a gázolaj ára bruttó 12 forinttal csökken – írja hétfői előrejelzésében a Holtankoljak.hu. Így a 95-ös benzin piaci átlagára továbbra is 678 és 770 forint között alakul, míg a dízel üzemanyag literjéért 751 és 858 forint közötti összeget kell majd fizetni. A magyar rendszámos autókra továbbra is érvényes a védett ár, tehát a 95-ös benzinért 595, míg a gázolajért 615 forintot kell továbbra is fizetni literenként a hazai töltőállonmásokon. 

20221206 BudapestÜzemanyaghiány a benzinkutakon. fotó: Teknős Miklós (TEK)Magyar Nemzet, gázolaj
Ismét csökkent a gázolaj piaci ára./ Fotó: Teknős Miklós

A gázolaj ára legutóbb szombaton változott

Legutóbb szombaton változott az üzemanyagok ára, akkor a benzin ára bruttó 9, a gázolajé pedig bruttó 25 forinttal csökkent. A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után lehet érvényesíteni.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Merz, a német Pinokkió

Vida Ákos avatarja

A jelenlegi kancellár azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja.

