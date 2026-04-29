Két számjegyű növekedésben a hazai újautó-piac, lendületben a kínai márkák

A kínai márkák lendületét jól mutatja, hogy az év első negyedévében összesen 3679 járművet értékesítettek (személyautó és kishaszonjármű együtt), ami 1683 darabbal több mint az előző év azonos időszakában.

Európai trendek

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2026 első két hónapjában látványos átrendeződés indult el az európai autópiacon: a vásárlók egyre inkább az elektromosított hajtásláncok felé fordulnak, miközben a benzines és dízel modellek gyorsan veszítik piaci súlyukat. „Bár rövid távon nem várható teljes átállás a száz százalékban elektromos autókra, az elektromos rásegítésű modellek – a hibridek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos járművek – egyre nagyobb teret nyernek” – jegyzi meg a szakember.

A tisztán elektromos autók részesedése 18,8 százalékra nőtt a tavalyi 15,2 százalékról, főként a francia és német piac erősödésének köszönhetően. A hibridek még nagyobb arányban bővültek, 38,7 százalékra emelkedve, amit elsősorban az olasz és spanyol kereslet húzott. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízel modellek részesedése 38,7-ről 30,6 százalékra esett vissza, ami jól mutatja a belső égésű motorok folyamatos térvesztését.