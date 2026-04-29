Két számjegyű növekedésben a hazai újautó-piac, lendületben a kínai márkák

Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

Jelentős mértékben bővült a hazai autópiac 2026 január és március között. A kishaszonjárművek terén azonban éppen ezzel ellentétes folyamatok zajlottak le a Datahouse adatai szerint. A magyar vásárlók figyelme egyre jobban a távol-keleti márkák felé fordul.

2026. 04. 29. 8:51
BYD Atto 2 autók. Hamarosan ezek Szegeden készülnek
Forrás: BYD
A kínai márkák lendületét jól mutatja, hogy az év első negyedévében összesen 3679 járművet értékesítettek (személyautó és kishaszonjármű együtt), ami 1683 darabbal több mint az előző év azonos időszakában.

Európai trendek

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2026 első két hónapjában látványos átrendeződés indult el az európai autópiacon: a vásárlók egyre inkább az elektromosított hajtásláncok felé fordulnak, miközben a benzines és dízel modellek gyorsan veszítik piaci súlyukat. „Bár rövid távon nem várható teljes átállás a száz százalékban elektromos autókra, az elektromos rásegítésű modellek – a hibridek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos járművek – egyre nagyobb teret nyernek” – jegyzi meg a szakember.

A tisztán elektromos autók részesedése 18,8 százalékra nőtt a tavalyi 15,2 százalékról, főként a francia és német piac erősödésének köszönhetően. A hibridek még nagyobb arányban bővültek, 38,7 százalékra emelkedve, amit elsősorban az olasz és spanyol kereslet húzott. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízel modellek részesedése 38,7-ről 30,6 százalékra esett vissza, ami jól mutatja a belső égésű motorok folyamatos térvesztését.

Mindezek ellenére az EU újautó-piaca összességében enyhén zsugorodott: 2026 január–februárban 1,2 százalékkal kevesebb autó talált gazdára, mint egy évvel korábban. Ez ráadásul egy már meglévő negatív trend továbbélése, hiszen 2025 elején is 3,4 százalékos visszaesést mértek 2024-hez képest. A darabszámok tehát csökkennek, miközben a hajtásláncok közötti erőviszonyok látványosan átrendeződnek az elektromosított megoldások javára.

