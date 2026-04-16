Baljós képet fest a jövőről az IMF: így alakul a globális államadósság, nem sok jóra számíthatunk

A világ államadóssága 2029-ben elérheti a globális GDP 100 százalékát, egy évvel korábban, mint ahogy azt tavaly áprilisban prognosztizálták – áll a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Fiscal Monitor jelentésében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 12:46
Rekordszinten a globális államadósság Forrás: Shutterstock
Korábban ilyen magas szint csak a második világháborút követő években volt. Tavaly a globális államadósság a GDP 93,9 százaléka volt. Az IMF-jelentés összeállítói szerint az államadósság jórészt a szociális és védelmi kiadások, valamint a kamatköltségek növekedése miatt emelkedik. Várhatóan az Egyesült Államok és Kína lesz a globális államadósság növekedésének fő okozója a következő években. 

Az IMF előrejelzése szerint a világ államadóssága már az előzetesen vártnál egy évvel korábban, 2029-ben elérheti a globális GDP 100 százalékát (Fotó: AFP/Stefani Reynolds)

Az IMF előrejelzése szerint az amerikai államadósság 2029-re a GDP 135,5 százalékára nő a 2025. évi 123,9 százalékról, míg Kína államadóssága a GDP 99,2 százalékáról 120,3 százalékárra ugrik. A fejlett országokban – az Egyesült Államok kivételével – a mutató a tavalyi 95,3 százalékról 93,9 százalékára csökken 2029-re. Az euróövezetben viszont a GDP 87,1 százalékáról 89 százalékra nő az államadósság.

Az IMF arra számít, hogy a fejlődő országok államadóssága – Kínát nem számítva – a GDP 60,8 százalékára emelkedik 2029-re a tavalyi 57,5 százalékról. India esetében a GDP-arányos államadósság a tavalyi 84,1 százalékról 80,6 százalékra mérséklődik. Az IMF által vizsgált országok közül legalacsonyabbnak számító orosz államadósság a tavalyi 17,2 százalékról a GDP 25,4 százalékára emelkedik 2029-re – ismertette a távirati iroda.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

