Kína célja már nem egyszerűen a gyors gazdasági növekedés

Kína célja már nem egyszerűen a gyors GDP-növekedés, sokkal inkább a gazdaság növekedésének összetevőire tevődik a hangsúly. A cél lényegében az, hogy Kína ne csak „a világ gyára” legyen. Az iráni háború hatása megkérdőjelezhetetlen, ám pont a napelemek, akkumulátorok, elektromos járművek iránt élénkíti a keresletet.

M. Orbán András
2026. 04. 29. 5:35
Kínában már nem pusztán a gyors gazdasági növekedés a cél
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth Levente, az MCC Ázsiai–magyar Kapcsolatok Iroda vezetője, korábbi sanghaji főkonzul a további kilátásokat illetően azt mondta, Peking hosszú távú stratégiai átalakulásban gondolkodik. Ennek közvetlen kerete az idén elindult 15. ötéves terv, amelynek központi eleme már nem egyszerűen a gyors GDP-növekedés. A hangsúly a technológiai önállóságon, az innováción, a high-tech iparágakon, a kutatás-fejlesztésen, valamint az ipari modernizáción van. Pekingnek ma már nem az a fő kérdés, milyen szerkezetű a GDP-növekedés: mennyire tudja Kína csökkenteni a külső függőségeit, különösen az Egyesült Államoktól és a nyugati technológiáktól.

Ezért kap kiemelt szerepet a félvezetőipar, a mesterséges intelligencia, a robotika, az elektromos járművek, az akkumulátorgyártás, a zöldenergia és az advanced manufacturing. A cél lényegében az, hogy Kína ne csak „a világ gyára” legyen, hanem a globális technológiai verseny egyik meghatározó szabályalkotója is.

Ugyanakkor a kínai gazdaságpolitika mindig több időhorizonton gondolkodik egyszerre. Az egyik fontos mérföldkő 2035, amikorra a hivatalos cél egy magas jövedelmű, technológiailag fejlett és stabil jóléti társadalom megteremtése. – A másik, még fontosabb dátum 2049, a Kínai Népköztársaság megalapításának századik évfordulója – mutatott rá Horváth Levente. Erre az időpontra ugyanis Kína teljes értelemben vett világgazdasági nagyhatalommá akar válni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.