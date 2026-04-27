Mint ismert, a hatósági eljárás amiatt a rendkívül ritka eseménysor miatt indult el, hogy egy héten belül több nagy hazai számsorsjátékon is telitalálat született.
Megszólalt a Szerencsejáték Zrt., a hatósági vizsgálat nem érinti a nyeremények kifizetését
A Szerencsejáték Zrt. szerint a hatósági vizsgálat teljesen független a nyeremények kifizetésétől, amelyek a megszokott rendben zajlanak. A társaság közlése szerint az ötös és a hatos lottó nyertesei már jelentkeztek, és akár egy-két héten belül megkaphatják a pénzt.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
