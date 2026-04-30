Szorítja a határidő a Mol-t, Szerbia garanciákat követel – újabb halasztás jöhet

Több időt vehet igénybe a szerb olajvállalat többségi tulajdonrészének megvásárlása. Egyre inkább valószínű, hogy a Mol–NIS-üzlet nyélbe ütése a május 22-i határidő előtt nem fog megtörténni.

2026. 04. 30. 11:39
Hosszú tárgyalásra számít egy másik iparági szakértő is. Bojan Stanic, a Szerb Gazdasági Kamara Stratégiai Elemzőrészlegének igazgatóhelyettese szerint az érintett felek mindegyike a helyzet alakulását figyeli, és kivár, hogy a lehető legjobb feltételeket alkudja ki a maga számára.

A Mol párhuzamosan egyeztet a Gazprommal a NIS többségi részesedésének megszerzéséről és a szerb állammal a jövőbeli tulajdonosi viszonyokról. 

A magyar olajtársaság jelezte, ha az ügylet megvalósul, akkor hosszú távon számol a pancsovai finomító működtetésével, amelyet a szerb és a régiós ellátásbiztonság szempontjából is stratégiai jelentőségűnek tart.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója április közepén egyeztetett Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszterrel az évszázad magyar olajüzleteként is aposztrofált, tervezett tranzakcióról. A szerb kormány ekkor hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátása stratégiai kérdés, ezért bizonyos „vörös vonalakat” nem léphet át.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

