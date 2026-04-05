Sajátos energiaválsággal küzdenek a britek: néha már túl sok zöldenergiát termelnek

Nagy-Britanniában a szélerőművek szeles napokon annyi áramot termelnek, hogy az túlterheli a hálózatot, ezért ilyenkor le kell állítani a szélturbinákat. A kormány kísérleti programot indított, amelynek keretében a különösen érintett térségekben a háztartások kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes áramot kaphatnak azokon a napokon, amikor a hálózat túlterheltté válik.

2026. 04. 05. 11:30
Furcsa energiaválsággal küzd Nagy-Britannia: szeles napokon annyi zöldáramot termel a szél, hogy a hálózat nem bírja eljuttatni a fogyasztókhoz. Megoldás híján gyakran le kell állítani a szélerőműveket, miközben fosszilis erőműveket indítanak be a biztonságos ellátás fenntartására – írja a Világgazdaság. 

Gyakran le kell állítani a szélerőműveket Nagy-Britanniában / Fotó: Unsplash

A brit kormány most egy kísérleti programmal próbál változtatni ezen a helyzeten. A különösen érintett térségekben – elsősorban Skóciában és Anglia keleti részén – a háztartások kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes áramot kaphatnak azokon a napokon, amikor a hálózat túlterheltté válik.

„Néha olyan erős a szél, hogy elavult hálózatunk nem bírja a terhelést – írta a kormány a közösségi oldalon. – Ahelyett, hogy a szélerőművek leállításáért fizetnénk, most tesztelünk egy rendszert, amelyben az érintett régiók lakói olcsóbb, esetenként ingyenes áramhoz jutnak.”

Milliárdos veszteségek

2025-ben Nagy-Britanniában rekordnak számító mintegy 10 terawattóra szélenergia veszett kárba, ami nagyjából elegendő lenne London összes háztartásának egyéves áramellátásához. A veszteség értéke elérte az 1,4 milliárd fontot. 

Egyetlen szeles napon, március 26-án például több mint egymillió fontba került az el nem használt zöldáram.

De hasonló gondokkal küzd Németország is.

Greg Jackson, az Octopus Energy vezérigazgatója szerint tartós megoldások kellenek: olyan árazási rendszerek, amelyek ösztönzik az elektromos autók, hőszivattyúk vagy akkumulátoros tárolók használatát, és így a fogyasztást a szélcsúcsok idejére tolják át. Hosszú távon a hálózat korszerűsítése és a tárolási kapacitások bővítése tűnik célravezetőnek – foglalja össze a Világgazdaság. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

