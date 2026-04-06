Otthon start: félmillió forintos kedvezmény is járhat mellé

Keddtől akár 500 000 forint kedvezményt is kaphatnak azok, akik az MBH Banknál igénylik az Otthon Start hitelt – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Abban, hogy a támogatott hitel piacán ilyen intenzív a verseny –nincs semmi meglepő, hiszen csak 2026. első két hónapjában több mint 400 milliárd forint összegben kötöttek támogatott lakáshitel-szerződéseket a bankok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 15:46
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Kibővítette az Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódó akcióját az MBH Bank, így 2026. április 7-től akár 500 000 forint kedvezményhez is hozzájuthatnak a támogatott kölcsönt igénylő ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel – teszi hozzá – jelenleg az MBH Banknál érhető el a legnagyobb kedvezmény a támogatott hitelhez kapcsolódóan.

otthon start, Debrecen, 2025. szeptember 1.Eladó lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt
Kiemelkedő a kereslet az Otthon start iránt
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Hogyan lehet akár háromhavi törlesztőrészletet is megspórolni az Otthon starttal?

Az MBH Bank honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek, akik az Otthon Start hitelhez fedezetül felajánlott ingatlanra a folyósítást megelőzően teljes körű CIG vagyonbiztosítást kötnek, 30 000 forint egyszeri jóváírást kapnak. Utóbbi feltétele, hogy az ügyfelek a megadott lakossági számlacsomagok valamelyikével rendelkezzenek – illetve új ügyfélként ezek valamelyikét válasszák – a pénzintézetnél, és legalább 250 000 forint rendszeres jóváírás érkezzen a számlájukra, miközben az igényelt lakáshitel összege eléri a 10 millió forintot.

Az új akció bevezetése mellett az eddigi kedvezményeket is fenntartja a pénzügyi szolgáltató: így, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként nyit számlát az MBH Banknál – a Tripla számla oldali kedvezmény kihasználásával –, további 60-60 ezer forint egyszeri jóváírásban részesülhetnek.

Emellett a legalább 10 millió forintos, de 30 millió forintot el nem érő hitelösszeget felvevő ügyfelek 230 000, a legalább 30 millió forintot igénylők pedig 330 000 ezer forint egyszeri jóváírást kapnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. Ezek az összegek pedig újabb 20 000 forinttal egészülhetnek ki abban az esetben, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között.

A mostani akció – a visszavonás lehetősége mellett – 2026. június 30-ig tart a pénzintézetnél.

„A két igénylő által elérhető, akár félmillió forint kedvezmény révén egy átlagosnak mondható, 35 millió forintos Otthon Start hitelnek nagyjából a három havi törlesztőrészlete is megspórolható” – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mint ismert, a fix 3 százalékos hitelt igénylők 40 százaléka házas, négyötödük negyven év alatti, az átlagos hitelösszeg pedig a már említett 35 millió forint.

Gergely Péter szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az Otthon Start hitelnél egymásra licitálnak a kedvezményekkel a bankok:

 a múlt év szeptemberben elérhetővé vált támogatott konstrukció gyorsan meghatározóvá vált a lakossági hitelpiacon. „Ezt jól illusztrálja, hogy a 2026. első két hónapjában kötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ami több mint duplája az egy évvel korábbi – és alacsonynak szintén nem nevezhető – volumennek. Az Otthon Start hitel dominanciáját pedig jól mutatja, hogy a lakáshitel-szerződések összegének több mint 80 százalékához kapcsolódik valamilyen állami támogatás, ami túlnyomórészt az új konstrukciónak köszönhető” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint a közelmúltban több pénzintézet is kedvező irányba módosított a támogatott hitel feltételein, a kedvezmények bővítésére és a kamatok csökkentésére egyaránt akadt példa.

  • A Gránit Bank már évi 2,79 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt, ami most az elérhető legalacsonyabb a piacon. A pénzintézetnél akár 360 ezer forint egyszeri jóváírás is járhat az igénylőknek, ha mindketten új ügyfélként nyitnak számlát, és teljesítik az egyéb feltételeket is. Az induló díjakhoz kapcsolódóan szintén ad kedvezményeket a pénzintézet.
  • A Magnet Banknál évi 2,80 százalék az Otthon Start hitel kamata, miközben a feltételek teljesítésekor 200 000 forint egyszeri jóváírás is jár a kölcsön mellé. Utóbbiak közé tartozik, hogy a hitel összege érje el a 10 millió forintot, és az ügyfél számlát is vezessen a pénzintézetnél. Induló díjkedvezmények itt is elérhetők.
  • Az OTP Banknál évnyerő változatban is lehet igényelni a támogatott hitelt. Ennek lényege, hogy a futamidő első 12 hónapjában csak kamatot fizet az ügyfél, a tőke törlesztése csak a 13. hónaptól indul. Az induló díjakhoz kapcsolódóan többféle kedvezményt kínál az OTP Bank is.
  • Az UniCredit Bank 250 000 forint egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítése esetén, miközben a hitel kamata évi 2,80 százalék.
  • Az Erste akár 400 000 forint kedvezményt is ad az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha az adós és az adóstárs is számlát nyit a pénzintézetnél, és ki tudják használni az összes elérhető kedvezményt.
  • A K&H 200 000 forint egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitelhez, ami további 120 000 forinttal egészülhet ki, ha mindkét igénylő számlát is nyit a banknál.
  • A CIB Banknál szintén 200 000 ezer forint egyszeri jóváírás érhető el, miközben a hitel éves kamat 2,95 százalék. Egyedi elem, hogy egyes lakossági számlacsomagok havi díját is elengedik a futamidő végéig, de legkésőbb a hitel visszafizetésének időpontjáig.
  • A Raiffeisen Bank az induló díjkedvezmények mellett 200 000 forint egyszeri jóváírást ad a hitelhez kapcsolódóan, ha teljesülnek az előírt feltételek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

