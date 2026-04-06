Otthon start: félmillió forintos kedvezmény is járhat mellé

Kibővítette az Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódó akcióját az MBH Bank, így 2026. április 7-től akár 500 000 forint kedvezményhez is hozzájuthatnak a támogatott kölcsönt igénylő ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel – teszi hozzá – jelenleg az MBH Banknál érhető el a legnagyobb kedvezmény a támogatott hitelhez kapcsolódóan.
Hogyan lehet akár háromhavi törlesztőrészletet is megspórolni az Otthon starttal?
Az MBH Bank honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek, akik az Otthon Start hitelhez fedezetül felajánlott ingatlanra a folyósítást megelőzően teljes körű CIG vagyonbiztosítást kötnek, 30 000 forint egyszeri jóváírást kapnak. Utóbbi feltétele, hogy az ügyfelek a megadott lakossági számlacsomagok valamelyikével rendelkezzenek – illetve új ügyfélként ezek valamelyikét válasszák – a pénzintézetnél, és legalább 250 000 forint rendszeres jóváírás érkezzen a számlájukra, miközben az igényelt lakáshitel összege eléri a 10 millió forintot.
Az új akció bevezetése mellett az eddigi kedvezményeket is fenntartja a pénzügyi szolgáltató: így, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként nyit számlát az MBH Banknál – a Tripla számla oldali kedvezmény kihasználásával –, további 60-60 ezer forint egyszeri jóváírásban részesülhetnek.
Emellett a legalább 10 millió forintos, de 30 millió forintot el nem érő hitelösszeget felvevő ügyfelek 230 000, a legalább 30 millió forintot igénylők pedig 330 000 ezer forint egyszeri jóváírást kapnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. Ezek az összegek pedig újabb 20 000 forinttal egészülhetnek ki abban az esetben, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között.
A mostani akció – a visszavonás lehetősége mellett – 2026. június 30-ig tart a pénzintézetnél.
„A két igénylő által elérhető, akár félmillió forint kedvezmény révén egy átlagosnak mondható, 35 millió forintos Otthon Start hitelnek nagyjából a három havi törlesztőrészlete is megspórolható” – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mint ismert, a fix 3 százalékos hitelt igénylők 40 százaléka házas, négyötödük negyven év alatti, az átlagos hitelösszeg pedig a már említett 35 millió forint.
Gergely Péter szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az Otthon Start hitelnél egymásra licitálnak a kedvezményekkel a bankok:
a múlt év szeptemberben elérhetővé vált támogatott konstrukció gyorsan meghatározóvá vált a lakossági hitelpiacon. „Ezt jól illusztrálja, hogy a 2026. első két hónapjában kötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ami több mint duplája az egy évvel korábbi – és alacsonynak szintén nem nevezhető – volumennek. Az Otthon Start hitel dominanciáját pedig jól mutatja, hogy a lakáshitel-szerződések összegének több mint 80 százalékához kapcsolódik valamilyen állami támogatás, ami túlnyomórészt az új konstrukciónak köszönhető” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
