Otthon start: félmillió forintos kedvezmény is járhat mellé

Kibővítette az Otthon Start lakáshitelhez kapcsolódó akcióját az MBH Bank, így 2026. április 7-től akár 500 000 forint kedvezményhez is hozzájuthatnak a támogatott kölcsönt igénylő ügyfelek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel – teszi hozzá – jelenleg az MBH Banknál érhető el a legnagyobb kedvezmény a támogatott hitelhez kapcsolódóan.

Kiemelkedő a kereslet az Otthon start iránt

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Hogyan lehet akár háromhavi törlesztőrészletet is megspórolni az Otthon starttal?

Az MBH Bank honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek, akik az Otthon Start hitelhez fedezetül felajánlott ingatlanra a folyósítást megelőzően teljes körű CIG vagyonbiztosítást kötnek, 30 000 forint egyszeri jóváírást kapnak. Utóbbi feltétele, hogy az ügyfelek a megadott lakossági számlacsomagok valamelyikével rendelkezzenek – illetve új ügyfélként ezek valamelyikét válasszák – a pénzintézetnél, és legalább 250 000 forint rendszeres jóváírás érkezzen a számlájukra, miközben az igényelt lakáshitel összege eléri a 10 millió forintot.

Az új akció bevezetése mellett az eddigi kedvezményeket is fenntartja a pénzügyi szolgáltató: így, ha az adós és az adóstárs is új ügyfélként nyit számlát az MBH Banknál – a Tripla számla oldali kedvezmény kihasználásával –, további 60-60 ezer forint egyszeri jóváírásban részesülhetnek.

Emellett a legalább 10 millió forintos, de 30 millió forintot el nem érő hitelösszeget felvevő ügyfelek 230 000, a legalább 30 millió forintot igénylők pedig 330 000 ezer forint egyszeri jóváírást kapnak, ha teljesülnek a meghatározott feltételek. Ezek az összegek pedig újabb 20 000 forinttal egészülhetnek ki abban az esetben, ha az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél a hiteligénylés benyújtása és a kölcsön folyósítása között.

A mostani akció – a visszavonás lehetősége mellett – 2026. június 30-ig tart a pénzintézetnél.

„A két igénylő által elérhető, akár félmillió forint kedvezmény révén egy átlagosnak mondható, 35 millió forintos Otthon Start hitelnek nagyjából a három havi törlesztőrészlete is megspórolható” – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mint ismert, a fix 3 százalékos hitelt igénylők 40 százaléka házas, négyötödük negyven év alatti, az átlagos hitelösszeg pedig a már említett 35 millió forint.

Gergely Péter szerint egyáltalán nem meglepő, hogy az Otthon Start hitelnél egymásra licitálnak a kedvezményekkel a bankok:

a múlt év szeptemberben elérhetővé vált támogatott konstrukció gyorsan meghatározóvá vált a lakossági hitelpiacon. „Ezt jól illusztrálja, hogy a 2026. első két hónapjában kötött lakáshitel-szerződések összege megközelítette az 500 milliárd forintot, ami több mint duplája az egy évvel korábbi – és alacsonynak szintén nem nevezhető – volumennek. Az Otthon Start hitel dominanciáját pedig jól mutatja, hogy a lakáshitel-szerződések összegének több mint 80 százalékához kapcsolódik valamilyen állami támogatás, ami túlnyomórészt az új konstrukciónak köszönhető” – emeli ki a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.