Nagy bajra figyelmeztet az Európai Szakszervezeti Szövetség

Határozott fellépést követlnek a szakszervezetek az Európai Uniótól az energiaköltségek csökkentése érdekében, mivel egy új elemzés szerint az átlagos rezsiszámla évente több mint 1800 euróval (átszámítva közel hétszázhúszezer forint) emelkedik, ha a jelenlegi árak fennmaradnak – írja az Európai Szakszervezeti Szövetség.

Már uniós szinten is nagymértékű rezsiköltség-emelkedéssel számolnak

Fotó: Béres Attila

Így emelkedne az átlagos rezsiköltség

A nyersolaj ötven százalékkal drágult az iráni háború miatt, ezért az Európai Szakszervezeti Intézet (az Európai Szakszervezeti Szövetség kutatóközpontja) számításai bemutatják, hogy milyen hatással lenne a háztartásokra az energiaköltségek ötvenszázalékos emelkedése, ha a növekedés egy éven át fennmaradna.

Az EU-ban az átlagos éves energiaszámla 3792 euróról 5688 euróra emelkedne – ez a háztartások teljes kiadásainak 12 százalékát tenné ki,

az átlagos éves energiaszámla a tagállamok többségében a háztartások összes kiadásának több mint tíz százalékát, hat tagállamban pedig több mint 15 százalékát tenné ki,

az átlagos éves energiaszámla 11 tagállamban 2 000 euróval magasabb lenne.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) szerint a számok azt mutatják, hogy az EU-nak mélyreható energiaügyi reformokra van szüksége annak érdekében, hogy csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét, mivel azok ára és ellátása egyre inkább ki van téve a globális instabilitásnak.



Már a válság előtt is 47,5 millió ember (a lakosság tíz százaléka) nem engedhette meg magának, hogy megfelelően felfűtse otthonát, közülük pedig 23,7 millióan munkával is rendelkeztek.

Európában az elmúlt két évben havonta 27 ezer gyártási munkahely szűnt meg, elsősorban az energiaárak miatt.

De mit is szeretne pontosan a szakszervezet?

A villamosenergia-árak és a gázárak szétválasztását, még azokban a régiókban is, ahol a megújuló energiaforrások dominálnak. Ismert, a villamos energia nagykereskedelmi árát a legdrágább termelési mód, leggyakrabban a földgáz határozza meg. Márpedig ebből az olajnál is nagyobb hiány jöhet, hiszen az unió lényegében a körülményektől függetlenül száműzni kívánja az orosz energiahordozókat. Igaz, a kőolaj kitiltását elhalasztották.

A villamosenergia-hálózat kapacitásának növelését: a hálózat gyorsított bővítése, csatlakoztatása és modernizálása nélkül az olcsóbb megújuló energiatermelés nem fog alacsonyabb végfelhasználói árakhoz vezetni.

Az infrastruktúrába történő állami beruházások növelését: a magántőke kiegészítheti az állami intézkedéseket, de nem helyettesítheti az állami beruházásokat.

Válságkezelési eszköz létrehozását: A pandémia idején munkahelyeket megmentő SURE-politika modelljére építve Európának védenie kell a munkahelyeket, a jövedelmeket és a termelést a stratégiai ágazatokban;

Az EU költségvetési szabályainak felfüggesztését: A tagállamoknak költségvetési mozgásteret kell biztosítani ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról való átállással azonos ütemben támogathassák a munkavállalók számára a méltányos átállást.

Esther Lynch, az ETUC főtitkára úgy fogalmazott: ez a tanulmány rávilágít arra, hogy milyen pusztító következményekkel jár a munkavállalókra és családjaikra nézve, ha nem oldjuk meg Európa rendkívül ingadozó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét.