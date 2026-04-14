Szép-kártya-stop: napokon belül vége a nagybevásárlásnak – erre költhetünk utána

Már csak rövid ideig használható a Szép-kártya hideg élelmiszerek vásárlására, a határidő gyorsan közeleg. A béren kívüli juttatások egyik legnépszerűbb eleme alapvetően rekreációs és vendéglátási célokat szolgál, ám az elmúlt időszakban a kormány többször is kibővítette a felhasználást. A hideg élelmiszerek vásárlásának lehetősége is egy ilyen átmeneti könnyítés volt, amely azonban hamarosan kifut – figyelmeztet a Hóvége.hu.
A portál azt írja:
április végével megszűnik az a lehetőség, amely hónapokig érdemben enyhítette a háztartások élelmiszer-kiadásait, és visszaáll a kártya eredeti, szűkebb felhasználási köre.
A jelenlegi szabályok szerint 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehet Szép-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Ez gyakorlatilag az összes nagyobb boltláncot érinti: a hipermarketektől és diszkontoktól kezdve a hazai üzlethálózatok egy részéig. A kosárba szinte minden alapvető termék bekerülhet: húsok, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, sőt még a kávé és a tea is elszámolható. Ez a rugalmasság azonban hamarosan megszűnik, és a kártya ismét visszatér eredeti funkciójához.
Szép-kártya: nem tűnik el teljesen az élelmiszer-vásárlási lehetőség
Fontos, hogy a meleg étkezés továbbra is korlátozás nélkül finanszírozható marad Szép-kártyával. Ez a gyakorlatban jóval szélesebb kört jelent, mint sokan gondolnák.
Nemcsak éttermekben és kifőzdékben lehet fizetni vele, hanem:
- ételkiszállító szolgáltatóknál,
- menüt kínáló üzletekben,
- boltok grillpultjainál,
- egyes pékségekben is.
Vagyis a „készételfogyasztás” továbbra is a rendszer egyik kulcseleme marad, még ha a klasszikus bevásárlás ki is esik a lehetőségek közül.
Új fontos határidő is közeleg
Májustól a Szép-kártya ismét elsősorban a szálláshely-szolgáltatások, kulturális programok, sport és rekreáció, wellness és egészségmegőrzés területén lesz használható, vagyis a mindennapi fogyasztás helyett a pihenés és feltöltődést támogatja.
Nemcsak a vásárlási lehetőség szűkül, hanem az egyenlegek felhasználásánál is érdemes résen lenni.
A feltöltött összegek egy évig használhatók fel díjmentesen, utána a szolgáltatók egyszeri 15 százalékos levonást alkalmaznak a bennragadt pénzre.
A következő jelentős határidő 2026. szeptember 20., így aki nem akar veszíteni a keretéből, annak érdemes előre megterveznie a költéseit. A következő hetek tehát kulcsfontosságúak: aki még kihasználná a Szép-kártyás bevásárlás lehetőségét, annak már nincs sok ideje – emlékeztet a Hóvége.hu.
