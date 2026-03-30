Ötödével nőtt a Szép-kártyárkól felhasznált összeg – itt költöttek a legtöbbet a magyarok

Egyre többet fordítanak kikapcsolódásra és utazásra a magyar családok. Friss adatok szerint 18 százalékkal többet fizettek a Szép-kártya keretükből februárban, mint tavaly ilyenkor, a költések összege elérte a 34,5 milliárd forintot. A pihenőkártya forgalmának növekedése azt jelzi, hogy a juttatás továbbra is kulcsszerepet játszik a fogyasztás élénkítésében.

2026. 03. 30. 10:06
A kormány emeli a béreket, csökkenti az adókat és határozottan fellép az áremelésekkel szemben, hogy a családok döntésük szerint minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. A kormány a Szép-kártya segítségével februárban is számos család téli pihenését segítette: a költések összege elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit – számolt be a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Szép-kártya népszerűsége töretlen 
Közleményük szerint 

a Szép-kártya továbbra is a belföldi turizmus fontos hajtóereje, amely hozzájárult ahhoz, hogy az alacsonyabb forgalmú hónapnak számító februárban 509 ezer belföldi vendég, összesen csaknem 1,1 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. 

A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 6,6 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Mindez azért is fontos, mert a turizmus a GDP több mint 14 százalékát adja, és mintegy négyszázezer család számára biztosít megélhetést.

A családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását Szép-kártyával a kormány, amely ezzel nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja. Február végén a kártyákon összesen 115,7 milliárd forint állt még rendelkezésre, hogy tavasszal is élénkítse a belföldi utazókedvet és támogassa a családok vásárlásait – jelezte a minisztérium.

A Szép-kártya 2026 februárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt:

  • A Szép-kártya feltöltések összértéke mintegy 41,7 milliárd forintot tett ki, ami 12 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
  • A kártyabirtokosok 34,5 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18 százalékkal volt magasabb, mint 2025 februárjában.
  • A szálláshelyek országszerte 3,3 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában.
  • A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11 százalékát tette ki.
  • A szálláshelyek Gyula és turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a Szép-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 13 százalékát Szép-kártyával egyenlítették ki.

A Szép-kártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a 3 milliót, míg az elfogadóhelyek száma átlépte a 167 ezret.

A pihenőkártyán felül is támogatja a turizmust a kormány

A közleményben kitérnek arra, hogy a kormány egyéb módon, további programokkal is támogatja a hazai turizmust.

  • a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a szektort
  • a KTH Start 2=3 akció keretein belül az egy-kétmillió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár egymillió forint – vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető
  • az 5+1 pontból álló, több mint 100 milliárdos vendéglátóipari akcióterv részeként, az „5+5” pénzügyi konstrukció részeként az éttermek és cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak ötmillió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé további ötmillió forint vissza nem térítendő támogatásra.

