Már félmilliónál is többen fogadták el a NAV által készített adóbevallást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal friss tájékoztatása szerint idén 5,6 millió magánszemély számára készült el automatikusan a személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezete. A hivatalos határidő ugyan még messze van, 2025. május 20-ig kell rendezni a papírokat, az okos döntés mégis a mielőbbi cselekvés.

A NAV már elkészítette az szja-tervezeteket, most az adózóknál pattog a labda

Tudatosabb adózók, egyszerű eSZJA-felület

A NAV statisztikái szerint a magyarok egyre nagyobb hányada ismeri fel a gyorsaság előnyeit. Március 13-a óta már 1,2 millióan léptek be az eSZJA felületre, hogy megtekintsék a számukra összeállított tervezetet. Közülük több mint 610 ezren – azaz majdnem minden kilencedik érintett – már véglegesítette is a dokumentumot, 437 ezren pedig mindenféle módosítás nélkül, egyetlen kattintással fogadták el az adóhivatal által felkínált verziót. Ez a tendencia egyértelműen jelzi a digitális ügyintézés iránti bizalom növekedését, a 2017 óta létező rendszer népszerűsége töretlen.

Az elektronikus ügyintézéshez ma már elengedhetetlen az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) regisztrációja. Aki még nem rendelkezik ezekkel, annak érdemes minél előbb pótolnia a hiányosságot, hiszen ezek a platformok biztosítják a legkényelmesebb és leggyorsabb hozzáférést a hivatalos dokumentumokhoz.

Sok maradhat a rendszerben

A sietségnek nagyon is nyomós anyagi oka van. A jogszabályok értelmében a NAV a véglegesített bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Vagyis aki hamarabb véglegesíti a tervezetét, az hamarabb juthat hozzá a neki járó, esetenként százezres nagyságrendű összeghez. A kiutaláshoz természetesen elengedhetetlen a pontos bankszámlaszám vagy a postacím megadása a felületen.

Az adóhivatal külön felhívta a figyelmet az adóalap-kedvezmények fontosságára. Számos olyan élethelyzet van, amely jogosulttá tesz valakit az adója egy részének vagy egészének visszatérítésére. A családi kedvezmény, a személyi kedvezmény, a többgyerekes anyák, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezménye mind komoly összegeket jelenthetnek.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy év közben nem kérik a munkáltatójuktól ezeknek az érvényesítését. Számukra a mostani bevallási időszak az utolsó lehetőség arra, hogy az éves elszámolás során egy összegben visszaigényeljék a nekik járó pénzt. A NAV a tájékozódást megkönnyítendő két új edukációs kisfilmet is közzétett a témában.