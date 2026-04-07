Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
navkedvezményszjanemzeti adó - és vámhivatal

Már félmilliónál is többen fogadták el a NAV által készített adóbevallást

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is elkészítette az adóbevallási tervezeteket, a rendszer pedig már hetek óta nyitva áll a magánszemélyek előtt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyarok egyre tudatosabban kezelik a pénzügyeiket, hiszen rekordsokan nézték már meg a rájuk vonatkozó szja-adatokat. A tét nem kicsi: aki okosan és időben lép, az jelentős összegeket kaphat vissza az államtól, a késlekedők viszont értékes heteket veszíthetnek.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 07. 8:58
Érdemes figyelni a határidőre Forrás: NAV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal friss tájékoztatása szerint idén 5,6 millió magánszemély számára készült el automatikusan a személyi jövedelemadó (szja) bevallási tervezete. A hivatalos határidő ugyan még messze van, 2025. május 20-ig kell rendezni a papírokat, az okos döntés mégis a mielőbbi cselekvés.

Fotó: Róka László
Tudatosabb adózók, egyszerű eSZJA-felület

A NAV statisztikái szerint a magyarok egyre nagyobb hányada ismeri fel a gyorsaság előnyeit. Március 13-a óta már 1,2 millióan léptek be az eSZJA felületre, hogy megtekintsék a számukra összeállított tervezetet. Közülük több mint 610 ezren – azaz majdnem minden kilencedik érintett – már véglegesítette is a dokumentumot, 437 ezren pedig mindenféle módosítás nélkül, egyetlen kattintással fogadták el az adóhivatal által felkínált verziót. Ez a tendencia egyértelműen jelzi a digitális ügyintézés iránti bizalom növekedését, a 2017 óta létező rendszer népszerűsége töretlen.

Az elektronikus ügyintézéshez ma már elengedhetetlen az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) regisztrációja. Aki még nem rendelkezik ezekkel, annak érdemes minél előbb pótolnia a hiányosságot, hiszen ezek a platformok biztosítják a legkényelmesebb és leggyorsabb hozzáférést a hivatalos dokumentumokhoz.

Sok maradhat a rendszerben

A sietségnek nagyon is nyomós anyagi oka van. A jogszabályok értelmében a NAV a véglegesített bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót. Vagyis aki hamarabb véglegesíti a tervezetét, az hamarabb juthat hozzá a neki járó, esetenként százezres nagyságrendű összeghez. A kiutaláshoz természetesen elengedhetetlen a pontos bankszámlaszám vagy a postacím megadása a felületen.

Az adóhivatal külön felhívta a figyelmet az adóalap-kedvezmények fontosságára. Számos olyan élethelyzet van, amely jogosulttá tesz valakit az adója egy részének vagy egészének visszatérítésére. A családi kedvezmény, a személyi kedvezmény, a többgyerekes anyák, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezménye mind komoly összegeket jelenthetnek.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy év közben nem kérik a munkáltatójuktól ezeknek az érvényesítését. Számukra a mostani bevallási időszak az utolsó lehetőség arra, hogy az éves elszámolás során egy összegben visszaigényeljék a nekik járó pénzt. A NAV a tájékozódást megkönnyítendő két új edukációs kisfilmet is közzétett a témában.

Figyelni mindenre

A tervezet átnézésekor nem szabad megfeledkezni a rendszer által nem ismert jövedelmekről sem. 

A NAV automatikusan csak azokat az adatokat látja, amelyeket a kifizetők, munkáltatók lejelentettek. Ha valakinek a tavalyi év során például ingatlan-bérbeadásból vagy ingó és ingatlan értékesítéséből származott jövedelme, azt mindenképpen önállóan kell feltüntetnie és kiegészítenie vele a tervezetet, mielőtt azt véglegesítené. A pontos és teljes körű adatszolgáltatás nemcsak jogszabályi kötelezettség, de a későbbi kellemetlenségek elkerülésének is a záloga.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.