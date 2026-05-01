Szeretik, de nem isszák gyakran – így áll a Z és az Y generáció a magyar borhoz

A fiatal felnőttek körében erős a bizalom a magyar borok iránt, a borfogyasztás azonban továbbra is inkább alkalmakhoz kötődik, és ritkán válik a mindennapok részévé – derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) megbízásából készült friss, reprezentatív kutatás eredményeiből. Az Y és Z generáció kétharmada fogyaszt bort valamilyen gyakorisággal, miközben a magyar borokat jóval többen választanák a külföldieknél. Ez lehetőséget adhat arra, hogy a bor még relevánsabb szerepet kapjon a fiatal felnőttek életében, elsősorban közösségi és élményalapú helyzetekben.

2026. 05. 01. 6:30
A palackos borok exportja folyamatosan bővül.
A fiatal felnőttek borfogyasztási szokásai területenként is eltérnek. Budapesten magasabb azok aránya, akik egyáltalán nem fogyasztanak bort, miközben a falvakban és vidéki városokban élők nyitottabbak a borok iránt. A települési különbségek rávilágítanak arra, hogy a fővárosban, a nagyvárosokban és a kisebb településeken eltérő kínálat, vendéglátási szokások és közösségi minták alakítják a fiatalok borral kapcsolatos döntéseit.  A kutatásból az is kiderül, hogy az iskolai végzettség szintén befolyásolja a fogyasztási szokásokat. A magasabb végzettségűeknél erősebben jelenik meg a tudatosabb, alkalomhoz illeszkedő választás, míg más csoportoknál inkább az egyszerű elérhetőség, a megszokás vagy az árérzékenység játszik nagyobb szerepet.

A fiatal felnőttek tehát nem alkotnak egységes fogyasztói csoportot. A borhoz való viszonyukat egyszerre formálja az életkor, az élethelyzet, a lakóhely és a társadalmi háttér. Döntéseikben ugyanakkor erősödött az árérzékenység. Továbbra is a jó minőséget keresik, de egyre tudatosabban figyelnek arra, hogy a választott bor megfizethető legyen. Ez új lehetőséget teremt azoknak a magyar borászatoknak, amelyek versenyképes, elérhető árú termékeket kínálnak.

Kiemelkedően erős a magyar borok megítélése

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar borok megítélése rendkívül erős a fiatal felnőtteknél. Ha származási hely alapján kellene dönteniük, a megkérdezettek közel kétharmada (63 százaléka) hazai bort választana, míg csak minden tizedik válaszadó részesítene előnyben külföldi termékeket. A borok eredete és minősége kimondottan fontos értéket képvisel ezekben a korosztályokban, ami jó alapot adhat a fiatal fogyasztók hosszabb távú megszólításához.

„A kutatásból egyértelműen látszik, hogy a fiatalok nyitottak a borra, de nem vált a mindennapi választásaik részévé. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy a bor hogyan tud természetesebben kapcsolódni az ő élethelyzeteikhez. A kutatás fontos visszajelzés a hazai borászatok számára is, hogy az Y és a Z generáció tagjai a minőség mellett egyre hangsúlyosabban keresik a jó ár-érték arányt” – mondta Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
