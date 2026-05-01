Szeretik, de nem isszák gyakran – így áll a Z és az Y generáció a magyar borhoz

A fiatal felnőttek borfogyasztási szokásai területenként is eltérnek. Budapesten magasabb azok aránya, akik egyáltalán nem fogyasztanak bort, miközben a falvakban és vidéki városokban élők nyitottabbak a borok iránt. A települési különbségek rávilágítanak arra, hogy a fővárosban, a nagyvárosokban és a kisebb településeken eltérő kínálat, vendéglátási szokások és közösségi minták alakítják a fiatalok borral kapcsolatos döntéseit. A kutatásból az is kiderül, hogy az iskolai végzettség szintén befolyásolja a fogyasztási szokásokat. A magasabb végzettségűeknél erősebben jelenik meg a tudatosabb, alkalomhoz illeszkedő választás, míg más csoportoknál inkább az egyszerű elérhetőség, a megszokás vagy az árérzékenység játszik nagyobb szerepet.

A fiatal felnőttek tehát nem alkotnak egységes fogyasztói csoportot. A borhoz való viszonyukat egyszerre formálja az életkor, az élethelyzet, a lakóhely és a társadalmi háttér. Döntéseikben ugyanakkor erősödött az árérzékenység. Továbbra is a jó minőséget keresik, de egyre tudatosabban figyelnek arra, hogy a választott bor megfizethető legyen. Ez új lehetőséget teremt azoknak a magyar borászatoknak, amelyek versenyképes, elérhető árú termékeket kínálnak.

Kiemelkedően erős a magyar borok megítélése

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar borok megítélése rendkívül erős a fiatal felnőtteknél. Ha származási hely alapján kellene dönteniük, a megkérdezettek közel kétharmada (63 százaléka) hazai bort választana, míg csak minden tizedik válaszadó részesítene előnyben külföldi termékeket. A borok eredete és minősége kimondottan fontos értéket képvisel ezekben a korosztályokban, ami jó alapot adhat a fiatal fogyasztók hosszabb távú megszólításához.

„A kutatásból egyértelműen látszik, hogy a fiatalok nyitottak a borra, de nem vált a mindennapi választásaik részévé. A következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy a bor hogyan tud természetesebben kapcsolódni az ő élethelyzeteikhez. A kutatás fontos visszajelzés a hazai borászatok számára is, hogy az Y és a Z generáció tagjai a minőség mellett egyre hangsúlyosabban keresik a jó ár-érték arányt” – mondta Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.