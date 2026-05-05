Budapest továbbra is a rezsibajnokok között

Április fő vesztesei a következő fővárosok voltak a lakossági áramárak alapján, az egy évvel korábbi állapotra vetítve:

Athén: hétszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára, az energiaadó és az elosztási díj.

Brüsszel és Dublin: hatszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára.

Róma: ötszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára.

Máshol annál jobban jártak:

Madridban 14 százalékkal esett a tarifa, mert olcsóbb lett az áram, kisebb lett az energiaadó és esett az áfa is.

A 12 százalékos koppenhágai egységárcsökkenés az alacsonyabb energiaárnak és elosztási költségnek volt köszönhető.

Londonban nyolc százalékkal lett kisebb a tarifa, mert kisebb lett az áram ára és az energiaadó is.

A villamos energia piaci árának eltérő alakulását részben az okozza, hogy az egyes országok más-más mértékben támaszkodnak az áramtermelésnél a földgázra – hívja fel a figyelmet a VaasaETT. Ha ugyanis drágul a gáz, azzal drágul a vele termelt villamos energia is. Emiatt például Olasz- és Görögországban a gáz ára kevésbé szól bele az áraméba. Ezzel szemben az Ibériai-félszigeten és az észak-európai országokban az áramtermelés nagyban támaszkodik a megújulókra.