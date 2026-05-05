áramgázrezsicsökkentéskijev

Budapest továbbra is a rezsibajnokok között

Több helyen is jelentősen drágult a gáz áprilisban az előző év azonos időszakához képest és az áramtarifák között is voltak látványos kilengések. A magyarországi egységárak stabilan a legalacsonyabbak az unión belül – írja a Világgazdaság, hozzátéve, hogy az áram ára összefügg a földgázéval.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 17:19
Fotó: Béres Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április fő vesztesei a következő fővárosok voltak a lakossági áramárak alapján, az egy évvel korábbi állapotra vetítve: 

  • Athén: hétszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára, az energiaadó és az elosztási díj.
  • Brüsszel és Dublin: hatszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára.
  • Róma: ötszázalékos drágulás, mert nőtt az áram ára.

Máshol annál jobban jártak:

  • Madridban 14 százalékkal esett a tarifa, mert olcsóbb lett az áram, kisebb lett az energiaadó és esett az áfa is.
  • A 12 százalékos koppenhágai egységárcsökkenés az alacsonyabb energiaárnak és elosztási költségnek volt köszönhető.
  • Londonban nyolc százalékkal lett kisebb a tarifa, mert kisebb lett az áram ára és az energiaadó is.

A villamos energia piaci árának eltérő alakulását részben az okozza, hogy az egyes országok más-más mértékben támaszkodnak az áramtermelésnél a földgázra – hívja fel a figyelmet a VaasaETT. Ha ugyanis drágul a gáz, azzal drágul a vele termelt villamos energia is. Emiatt például Olasz- és Görögországban a gáz ára kevésbé szól bele az áraméba. Ezzel szemben az Ibériai-félszigeten és az észak-európai országokban az áramtermelés nagyban támaszkodik a megújulókra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Egy fontos vers

Bayer Zsolt avatarja

Van egy fontos vers, valamiért ez jár most a fejemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.