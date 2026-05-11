Zsírégetők és CBD-olajok miatt figyelmeztet a hatóság

Gyakoriak a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások

Az idei év hatósági ellenőrzési fókuszában többek között a kannabidiolt tartalmazó, úgynevezett CBD-olajok állnak. A CBD-tartalmú készítmények piaca az elmúlt években jelentősen bővült, elsősorban az online értékesítés és a természetes nyugtató, stresszcsökkentő, valamint sok esetben betegségmegelőző, tünetenyhítő és gyógyhatásokat hangsúlyozó kommunikáció eredményeként. Az előzetes hatósági ellenőrzések azonban azt mutatják, hogy a termékek jelentős része nem felel meg az élelmiszerként vagy étrend-kiegészítőként történő forgalmazás feltételeinek. Több terméket illóolajként, kozmetikumként pozícionálnak, ugyanakkor a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban szereplő felhasználási feltételek az élelmiszercélú felhasználásra utalnak.

A kannabidiolt tartalmazó élelmiszerek az uniós szabályozás alapján általában új élelmiszernek minősülnek, ezért kizárólag akkor hozhatók jogszerűen forgalomba, ha rendelkeznek az Európai Unió által jóváhagyott engedéllyel. A jelenleg kapható termékekre vonatkozó jóváhagyás ugyanakkor nem történt meg.

Ugyancsak kiemelt NKFH-vizsgálati terület a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítők köre, amelynek keresletét jellemzően a szezonális kereslet – például nyári időszak, „alakformálási” kampány – erősíti. Az előzetes ellenőrzési tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a szegmensben rendkívül gyakoriak a nem engedélyezett és tudományosan nem igazolt egészségre vonatkozó állítások, a túlzó, gyors fogyást sugalló állítások, a hírességek vagy influenszerek arcképével támogatott marketing, egyes esetekben teljes televíziós riport meghamisítása és online felületeken történő terjesztése, valamint olyan terméknevek, amelyek már önmagukban egészségre vonatkozó állítást hordoznak.

Az egzotikus, jellemzően harmadik országból származó, növényi alapú összetevők sok esetben nem rendelkeznek fogyasztási hagyománnyal az Európai Unió területén, amely rejtett élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent.

Az NKFH tevékenységének középpontjában minden esetben a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme áll. Az étrend-kiegészítők piaca kiemelt ellenőrzési terület, amely folyamatosan változik, és új típusú kihívásokat hoz – legyen szó online értékesítési modellekről, új termékkategóriákról vagy eltérő tagállami gyakorlatokból eredő szabályozási bizonytalanságokról. Az NKFH ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodik, és a társhatóságokkal együttműködve törekszik arra, hogy a fogyasztókhoz kizárólag biztonságos, jogszerű és ellenőrzött termékek kerüljenek.