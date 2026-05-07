Nyaralást foglal? Ezekre különösen figyeljen, hogy ne fizessen rá

A nemzeti versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is.

Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a poggyászfelvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is.

Online szállásfoglalás során előnyös lehet átolvasni a korábbi vendégek értékeléseit, valamint tájékozódni a szálláshely felszereltségéről, a lemondás feltételeiről és költségeiről, valamint a rendelkezésre álló fizetési módokról.

Autóbérlés esetén érdemes tüzetesen átnézni a járművet átvétel előtt, és rögzíttetni az átvételi jegyzőkönyvben bármi nemű szépség- vagy érdemi hibát.

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyaralás során nemcsak a foglaláskor, hanem a fizetésnél is felmerülhetnek rejtett költségek. Ilyen például a dinamikus valutaváltás (DCC), amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók külföldön saját pénznemükben fizessenek. Bár ez kényelmes megoldásnak tűnhet, az alkalmazott árfolyam gyakran kedvezőtlenebb, így a tranzakció végösszege magasabb lehet.

A GVH az elmúlt években tájékoztató füzetekkel is törekszik felhívni a fogyasztók figyelmét az egyes kockázatokra. Rövid, közérthető tájékoztató anyagokban összegzi a repülőjegy-vásárlással, utazási irodák ajánlatainak kiválasztásával, online szállásfoglalással, valamint belföldi és külföldi autóbérléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogyasztói tanácsokat. Ezek célja, hogy a fogyasztók könnyebben eligazodjanak az ajánlatok között, időben felismerjék a félrevezető információkat, és így elkerüljék a nyaralás során felmerülő kellemetlen, sok esetben váratlan költségekkel járó helyzeteket.