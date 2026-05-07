Nyaralást foglal? Ezekre különösen figyeljen, hogy ne fizessen rá

A Gazdasági Versenyhivatal a nyári utazási szezon előtt ismét arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy a körültekintő tervezés és a tudatos döntések segíthetnek elkerülni a rejtett költségeket és a félrevezető online ajánlatokat. A hatóság az elmúlt időszakban több nagy szereplő – köztük a Booking.com és a Wizz Air – ügyében is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, miközben jelenleg az Airbnb és a Ryanair működését is vizsgálja.

2026. 05. 07. 10:16
A Lufthansa és a Lufthansa CityLine repülőgépei a müncheni repülőtéren
A nemzeti versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is.

  • Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a poggyászfelvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is.
  • Online szállásfoglalás során előnyös lehet átolvasni a korábbi vendégek értékeléseit, valamint tájékozódni a szálláshely felszereltségéről, a lemondás feltételeiről és költségeiről, valamint a rendelkezésre álló fizetési módokról.
  • Autóbérlés esetén érdemes tüzetesen átnézni a járművet átvétel előtt, és rögzíttetni az átvételi jegyzőkönyvben bármi nemű szépség- vagy érdemi hibát.

A GVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyaralás során nemcsak a foglaláskor, hanem a fizetésnél is felmerülhetnek rejtett költségek. Ilyen például a dinamikus valutaváltás (DCC), amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók külföldön saját pénznemükben fizessenek. Bár ez kényelmes megoldásnak tűnhet, az alkalmazott árfolyam gyakran kedvezőtlenebb, így a tranzakció végösszege magasabb lehet.

A GVH az elmúlt években tájékoztató füzetekkel is törekszik felhívni a fogyasztók figyelmét az egyes kockázatokra. Rövid, közérthető tájékoztató anyagokban összegzi a repülőjegy-vásárlással, utazási irodák ajánlatainak kiválasztásával, online szállásfoglalással, valamint belföldi és külföldi autóbérléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és fogyasztói tanácsokat. Ezek célja, hogy a fogyasztók könnyebben eligazodjanak az ajánlatok között, időben felismerjék a félrevezető információkat, és így elkerüljék a nyaralás során felmerülő kellemetlen, sok esetben váratlan költségekkel járó helyzeteket.

A GVH hangsúlyozza: a tudatos fogyasztói döntések nemcsak az egyéni veszteségek elkerülését segítik, hanem hozzájárulnak a tisztességes piaci verseny fenntartásához is. A versenyhatóság továbbra is folyamatosan figyeli a piacokat, és amennyiben jogsértést észlel, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

