hitelbabaváró kölcsönOtthon Start Program

Soha nem látott hitelfelvételi hullám indult

Soha nem látott mértékben vették fel a hiteleket márciusban az igénylők. A lakáshiteleknél és a személyi kölcsönöknél is új rekord született a megkötött szerződések összegében – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött friss jegybanki adatokból. Az utóbbi hónapokban szerényebb forgalmú munkáshitel és a babaváró kölcsön iránt is megugrott a kereslet, ami részben az Otthon start hitelnek is köszönhető.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 11:02
Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bővülés akkora mértékű, és a kereslet is olyan erős, hogy a tavalyi csúcs után idén is rekord összegű hitelt vehet fel a lakosság, hacsak valamilyen drasztikus negatív gazdasági fordulat nem történik, aminek egyelőre semmi jele” – hangsúlyozza Gergely Péter.

Kedvezmény kedvezmény hátán: így csalogatják a bankok az Otthon startosokat

Az Otthon Start hitel iránti óriási keresletet látva a bankok is kiemelt figyelmet fordítanak a konstrukcióra a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint. Az elmúlt hónapokban több pénzintézet is csökkentett a kínált kamaton, és a hitelfelvételhez kínált több százezres kedvezményekben is egymásra licitálnak az ügyfélszerzés érdekében.

  • A Gránit Banknál akár 360 000 forint jóváírás is járhat az Otthon Start hitelhez, miközben a kezdeti költségeknél is nyújt kedvezményeket a pénzintézet. A Gránit Bank a piacon a legalacsonyabb, évi 2,79 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.
  • Az Erste többféle kedvezményt is ad az Otthon Start hitel mellé: ha ketten igénylik a konstrukciót, a kedvezmény összege elérheti a 400 000 forintot is.
  • A MagNet Banknál 200 000 forint egyszeri jóváírás járhat a kölcsön mellé, ha az igényelt összeg eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot, és az ügyfélnek számlája is van a pénzintézetnél. A hitel éves kamata itt 2,80 százalék, miközben induló díjkedvezményeket is kapnak az igénylők.
  • Az MBH Bank a piacon a legmagasabb, akár 500 000 forint kedvezményt kínál a támogatott konstrukcióhoz. A prémium és privát banki ügyfelek kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal igényelhetik a hitelt.
  • Az OTP Banknál évnyerő konstrukcióban is elérhető az Otthon Start hitel – ennél az első évben csak kamatot kell fizetni –, miközben induló díjkedvezményeket is kínál a pénzintézet.
  • Az UniCredit Banknál most évi 2,80 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel és 250 000 forint jóváírás is járhat a kölcsön mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.
  • A CIB Bank évi 2,95 százalékos kamattal kínálja a támogatott kölcsönt, miközben 200 000 forint egyszeri jóváírást is ad a hitelhez. Egyes lakossági számlacsomagoknál a számlavezetési díjat is elengedik a hitel visszafizetésének időpontjáig.
  • A K&H-nál 200 000 forint egyszeri jóváírás jár az Otthon Start hitelhez, ami további 120 000 forinttal egészülhet ki akkor, ha ketten igénylik a kölcsönt, és új ügyfélként bankszámlát is nyitnak.
  • A Raiffeisen Banknál az induló díjkedvezmények mellett 200 000 forint egyszeri jóváírás járhat az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha teljesülnek a kért feltételek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.