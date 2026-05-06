Soha nem látott hitelfelvételi hullám indult

„A bővülés akkora mértékű, és a kereslet is olyan erős, hogy a tavalyi csúcs után idén is rekord összegű hitelt vehet fel a lakosság, hacsak valamilyen drasztikus negatív gazdasági fordulat nem történik, aminek egyelőre semmi jele” – hangsúlyozza Gergely Péter.
Kedvezmény kedvezmény hátán: így csalogatják a bankok az Otthon startosokat
Az Otthon Start hitel iránti óriási keresletet látva a bankok is kiemelt figyelmet fordítanak a konstrukcióra a BiztosDöntés.hu Otthon Start hitel kalkulátora szerint. Az elmúlt hónapokban több pénzintézet is csökkentett a kínált kamaton, és a hitelfelvételhez kínált több százezres kedvezményekben is egymásra licitálnak az ügyfélszerzés érdekében.
- A Gránit Banknál akár 360 000 forint jóváírás is járhat az Otthon Start hitelhez, miközben a kezdeti költségeknél is nyújt kedvezményeket a pénzintézet. A Gránit Bank a piacon a legalacsonyabb, évi 2,79 százalékos kamattal kínálja a konstrukciót.
- Az Erste többféle kedvezményt is ad az Otthon Start hitel mellé: ha ketten igénylik a konstrukciót, a kedvezmény összege elérheti a 400 000 forintot is.
- A MagNet Banknál 200 000 forint egyszeri jóváírás járhat a kölcsön mellé, ha az igényelt összeg eléri vagy meghaladja a 10 millió forintot, és az ügyfélnek számlája is van a pénzintézetnél. A hitel éves kamata itt 2,80 százalék, miközben induló díjkedvezményeket is kapnak az igénylők.
- Az MBH Bank a piacon a legmagasabb, akár 500 000 forint kedvezményt kínál a támogatott konstrukcióhoz. A prémium és privát banki ügyfelek kedvezményes, évi 2,89 százalékos kamattal igényelhetik a hitelt.
- Az OTP Banknál évnyerő konstrukcióban is elérhető az Otthon Start hitel – ennél az első évben csak kamatot kell fizetni –, miközben induló díjkedvezményeket is kínál a pénzintézet.
- Az UniCredit Banknál most évi 2,80 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start hitel és 250 000 forint jóváírás is járhat a kölcsön mellé, ha teljesülnek a kért feltételek.
- A CIB Bank évi 2,95 százalékos kamattal kínálja a támogatott kölcsönt, miközben 200 000 forint egyszeri jóváírást is ad a hitelhez. Egyes lakossági számlacsomagoknál a számlavezetési díjat is elengedik a hitel visszafizetésének időpontjáig.
- A K&H-nál 200 000 forint egyszeri jóváírás jár az Otthon Start hitelhez, ami további 120 000 forinttal egészülhet ki akkor, ha ketten igénylik a kölcsönt, és új ügyfélként bankszámlát is nyitnak.
- A Raiffeisen Banknál az induló díjkedvezmények mellett 200 000 forint egyszeri jóváírás járhat az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ha teljesülnek a kért feltételek.
