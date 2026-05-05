Meglepő fordulatok az áprilisi ingatlanpiacon– egy vármegyében nagy a forgalom

Balogh László szerint az elmúlt időszakban hektikusan teljesített a lakáspiac, egyértelmű trend még nem bontakozott ki. Az eladók és a vevők egyaránt keresik az irányt, ami egyre inkább lassuló áremelkedésben és stagnáló keresletben mutatkozik meg. A piacon érezhető bizonytalanságot viszont egyértelműen csökkenthetik az újonnan felálló kormány ingatlanszektort érintő döntései, aminek lakáspiaci hatásai leghamarabb a nyári hónapokban lesznek érezhetők.

Az ingatlan.com szakembere szerint most az a legnagyobb kérdés, hogy a változékony időszak után milyen tempót vesz majd fel a keresleti és kínálati oldal, ezen keresztül pedig milyen egyensúlyok alakulhatnak ki az országos lakáspiacon. Összességében az mondható el, sokan kivárnak még a vásárlással és a döntésekkel.