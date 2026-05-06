Meglepte a piacot a magyar ipar teljesítménye

Az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a KSH legfrissebb adatai szerint. A feldolgozóipar alágazatainak túlnyomó részében szintén növekedés volt tapasztalható.

2026. 05. 06. 9:32
Jelentős a bizonytalanság

A német gazdaság kapcsán sem tisztult a kép. Habár az elmúlt hónapokban a feldolgozóiparból kedvezőbb hírek érkeztek, megállt a rendelésállomány trendszerű csökkenése, az iráni háború kitörése ismételten ronthatta a piaci bizalmat. A német Ifo Intézet gazdasági hangulatindexe 2020 májusa óta nem látott mélypontra zuhant áprilisban, amit nemcsak a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság, hanem a jelenlegi helyzet rosszabb megítélése is hajtott.  

Az ipar kilátásaival kapcsolatban jelentős a bizonytalanság. Habár pozitívum, hogy a kiemelt ágazatok rendelésállománya februárban több mint ötödével meghaladta a megelőző évi szintjét, és a bővülés széles bázison nyugodott, a nemzetközi folyamatok, kiemelten is az iráni háború okozta energiaársokk, óvatosságra intenek. A gazdasági növekedés dinamizálódásához mindenképpen szükség van az ipari termelés tartós és stabil fordulatára, amiben a termőre forduló nagyberuházásoknak is jelentős szerepe lehet, azonban a szűk keresztmetszet továbbra is a külső kereslet, legfőképp legfontosabb külpiacunk, a német gazdaság teljesítménye lesz. Alapvetően azzal számolunk, hogy a második fél évtől kezdődően az ipari termelés már stabilabb növekedési környezetben bővülhet, amennyiben sikerül véget vetni az iráni háborúnak, és nem harapódzik el ismét a vámháború az Egyesült Államokkal – fogalmazott Molnár Dániel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

