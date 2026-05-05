szálláshelyekKSHturizmus

Kiderült, hogy teljesített márciusban a hazai gazdaság egyik húzóágazata

Márciusban a turisztikai, kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 11:04
A turizmus az elmúlt időszakban igazi húzóágazatnak bizonyult Fotó: Vémi Zoltán
A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 7,6 százalékkal elmaradt a 2025 márciusitól. 

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig a Pécs-Villány térségben csökkent (23 százalékkal). Budapesten 0,7, a Balatonnál 1,0 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. 

Dinamikus bővülés után stagnálás

– Az elmúlt időszak dinamikus bővülése után márciusban összességében stagnált a turisztikai szálláshelyek vendégforgalma, csupán 0,6 százalékkal nőtt a vendégek és 0,9 százalékkal a vendégéjszakák száma, annak ellenére is, hogy a március kifejezetten enyhe volt – jelezte a friss adatokra reagálva Molnár Dániel. 

A GFÜ Gazdaságelemző Központ vezető elemzője arra számít, a turizmus ágazat az idei évben is dinamikusan nőhet, azonban az elmúlt időszakban több kockázati tényező is felmerült. 

A belföldi forgalom idén is erős lehet: a családtámogatások, valamint a reálbérek növekedése nyomán javuló jövedelmi helyzet az utazási hajlandóságot is támogathatja. 

Ugyanakkor az erősebb forintárfolyam miatt a belföldi célpontok árelőnye a külföldi utazással szemben romlik, ami miatt többen dönthetnek nemzetközi utazás mellett – hívja fel a figyelmet az elemző. 

Az erősebb forintárfolyam a külföldi turizmust is negatívan érintheti, habár a magyarországi turisztikai célpontok vonzerejét nem csak a kedvező árfekvés adja, a forinterősödés miatti magasabb relatív árszint (euróban számolva) negatívan befolyásolhatja a keresletet. A külföldi turizmus kapcsán az iráni háború is kockázatot jelent, a magasabb üzemanyagárak ugyancsak mérséklik az utazási hajlandóságot, miközben a kerozinhiány miatti járattörlések hatása szintén számottevő lehet a következő hónapokban. 

Hosszabb távon viszont továbbra is elmondható, hogy a turizmus ágazatban jelentős növekedési potenciál található, amelynek kiaknázása hozzájárulhat nemcsak a gazdasági növekedés dinamizálásához, hanem az egyes régiók felzárkózásához is 

– jelezte Molnár Dániel. 


 


 

 

