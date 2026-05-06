Beindult valami a lakásépítéseknél, biztató a jövőkép, de sok még a kérdőjel

Az első negyedéves lakásépítési adatok mérsékelt élénkülést mutatnak, miközben az építési engedélyek számának ugrásszerű növekedése már egy erőteljesebb fordulat lehetőségét vetíti előre. A szakértők szerint ugyan még korai lenne tartós trendfordulóról beszélni, de a kedvezőbb finanszírozási környezet, az állami programok és a kereslet élénkülése egyaránt hozzájárulhat a lakásépítések fokozatos bővüléséhez.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 11:45
építkezés , építőipar , CSOK , Ház , Társasház , újépítésű , allvállalkozó , munkás , vendégmunkás , fővállalkozó , hitel , lakáshitel , devizahitel , válság , lakás , bérház , bérlakás , épít , építtető , Béres Attila
Rekordon a lakástulajdon aránya. Fotó: MN
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piac már túl lehet a mélyponton, amit az új építésű ingatlanok kínálatának jelentős bővülése is jelez. Rámutatott, hogy a kereslet szerkezete változik: egyre nagyobb az érdeklődés az új építésű házak iránt, különösen a kisebb településeken, miközben Budapesten csökkent az érdeklődés. Hangsúlyozta, hogy az árak továbbra is meghatározó tényezők: a medián négyzetméterár minden településtípusban meghaladja az egymillió forintot, a fővárosban pedig ennél jóval magasabb szinten áll.

Abban mindhárom szakértő egyetértett, hogy a lakásépítési piac élénkülése megindult, de a tartós növekedéshez további kedvező gazdasági feltételek és stabil kereslet szükséges. A következő időszak alakulását így egyszerre határozhatja meg a finanszírozási környezet, az állami ösztönzők és a költségek alakulása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

