repülőgéprepülőgépgyártásrepülőgép-katasztrófa

Veszélyes titkok a 737 MAX körül? A LOT nekiment a Boeingnek

A LOT Polish Airlines szerint a Boeing eltitkolta a 737 MAX típus biztonsági problémáit, amikor a lengyel légitársaság 2016-ban a gép mellett döntött flottája megújításához. A Reuters beszámolója szerint a LOT ügyvédje egy seattle-i bíróságon azt állította: a Boeing félrevezette a hatóságokat és az ügyfeleket az MCAS rendszer kockázataival kapcsolatban, hogy versenyelőnyben maradjon az Airbusszal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 10:53
Egyre kevesebb repülő emelkedik a levegőbe
Egyre kevesebb repülő emelkedik a levegőbe Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lion Air és a tragédiák

  • Az első baleset utáni nyilvános nyilatkozatokban a Boeing vezetői biztosították az embereket arról, hogy a MAX biztonságos. 
  • A Boeing értékesítői hasonlóképpen biztosították a LOT-ot arról, hogy nincsenek biztonsági problémák a géppel. 
  • Más légitársaságokhoz hasonlóan a LOT is tovább használta a repülőgépet, amíg a világ minden táján a hatóságok a 2019-es katasztrófa után a földön nem kezdték tartani a MAX járatait, amikor az MCAS szerepe a balesetekben egyértelművé vált. 
  • Húsz hónappal később a hatóságok az MCAS tervezési módosításainak alapos átvilágítása és a pilóták további képzése után engedélyezték a gép újbóli repülését.

A világ minden táján a 737 MAX repülőgéppel rendelkező légitársaságok, köztük a LOT is, újra repülnek a korszerűsített gépekkel. A Boeing ügyvédje hétfőn azzal vádolta a LOT-ot, hogy „a tárgyalóteremben csalást és szitkozódást kiabáltak”, miközben továbbra is minden nap használták a MAX-okat. „Így viselkedik egy több millió dolláros csalási rendszer áldozata?” Az amerikai repülőgépgyártó már milliárdokat fizetett ki a két baleset áldozatainak családjainak, közölte a cég korábban a Reutersnek. Emellett hatalmas összegeket fizetett ki peren kívüli egyezségek keretében a MAX-szerencsétlenség által megkárosított légitársaságokkal. Az összeget nem hozták nyilvánosságra. A LOT az első légitársaság, amely bíróság elé állítja a céget a MAX-szerencsétlenségekkel kapcsolatos perben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Meglepő fordulat borzolja a kedélyeket, pedig még csak most iktatták be Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Jakab Péter köszönetet mondott a Fidesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu