Veszélyes titkok a 737 MAX körül? A LOT nekiment a Boeingnek

A Lion Air és a tragédiák

Az első baleset utáni nyilvános nyilatkozatokban a Boeing vezetői biztosították az embereket arról, hogy a MAX biztonságos.

A Boeing értékesítői hasonlóképpen biztosították a LOT-ot arról, hogy nincsenek biztonsági problémák a géppel.

Más légitársaságokhoz hasonlóan a LOT is tovább használta a repülőgépet, amíg a világ minden táján a hatóságok a 2019-es katasztrófa után a földön nem kezdték tartani a MAX járatait, amikor az MCAS szerepe a balesetekben egyértelművé vált.

Húsz hónappal később a hatóságok az MCAS tervezési módosításainak alapos átvilágítása és a pilóták további képzése után engedélyezték a gép újbóli repülését.

A világ minden táján a 737 MAX repülőgéppel rendelkező légitársaságok, köztük a LOT is, újra repülnek a korszerűsített gépekkel. A Boeing ügyvédje hétfőn azzal vádolta a LOT-ot, hogy „a tárgyalóteremben csalást és szitkozódást kiabáltak”, miközben továbbra is minden nap használták a MAX-okat. „Így viselkedik egy több millió dolláros csalási rendszer áldozata?” Az amerikai repülőgépgyártó már milliárdokat fizetett ki a két baleset áldozatainak családjainak, közölte a cég korábban a Reutersnek. Emellett hatalmas összegeket fizetett ki peren kívüli egyezségek keretében a MAX-szerencsétlenség által megkárosított légitársaságokkal. Az összeget nem hozták nyilvánosságra. A LOT az első légitársaság, amely bíróság elé állítja a céget a MAX-szerencsétlenségekkel kapcsolatos perben.