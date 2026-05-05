molnár dánielárréscsökkentésregős gáborárrés

Óvatosság és fokozatosság indokolt az árréscsökkentés kivezetésénél

Az élelmiszer-árréscsökkentés kivezetése több lépcsőben, az inflációs hatásokat mérséklő ütemterv szerint valósulhat meg, miközben az időzítést a hazai alacsony inflációs környezet és az iráni háború okozta globális piaci bizonytalanság is befolyásolja. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a fokozatosság kulcsfontosságú, mivel a hirtelen áremelkedés egyúttal jelentős keresletcsökkenést is okoz.

M. Orbán András
2026. 05. 05. 12:57
Közzétette a hatóság a tavaszi élelmiszer-biztonsági ellenőrzések mérlegét (illusztráció) Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Molnár Dániel szintén ezt tartja valószínűbbnek. A kereskedők feltehetően szeretnék visszaszerezni az elvesztett profit legalább egy részét az intézkedés kivezetése után, ugyanakkor a hirtelen és nagymértékű áremelés a keresletet is számottevően visszavetné, arról nem is beszélve, hogy a kivezetés előtt a háztartások felhalmozásba kezdhetnek.

Regős Gábor szerint lényeges szempont, hogy ne legyen azonnali nagyobb ugrás az inflációban, másrészt pedig a kereskedők ne kapjanak vérszemet, hogy mivel már nincs szabályozás, így mindent lehet.

Molnár Dániel rámutatott, az erősebb forintárfolyam alapvetően nem befolyásolja az árrésstop működését, az intézkedés a beszerzési árakhoz köti a fogyasztói árakat, így ha az erősebb forint miatt a beszerzési árak mérséklődnek, akkor az az érintett termékek árában is megjelenik. A másik oldalról viszont a nem árrésstopos importált termékek esetében áremelés nélkül növeli a kereskedők által alkalmazott árrés mértékét, vagyis összességében a költségek mérséklése révén lehetővé teszi a kereskedők rentábilis működését a szabályozás mellett is.

Éppen ezek a hatások azok, amelyek miatt Regős Gábor úgy látja, az árréscsökkentés kivezetésében kulcsszerepe van az időzítésnek: az infláció alacsony, a forint jelenleg erős, ugyanakkor ő is figyelmeztetett arra, hogy az iráni háború folyamatos kockázatot hordoz.

Az árréscsökkentés mértékét illetően elemzői konszenzus, hogy 1-1,1 százalékkal mérsékli a pénzromlást, ha pedig fokozatosan vezetnék ki, ettől kisebb lenne a hatása, de semmiképpen sem több egy százaléknál.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Hogy mik vannak?!

Bayer Zsolt avatarja

Pulicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.