európai uniós · mrpaks · iihárfás zsolt · moduláris reaktorok · roszatom

Szükségesek a hazai kis moduláris reaktorok is

Magyarország energiapolitikája nyomán a technológiai diverzifikáció nem elköteleződést, hanem stratégiai rugalmasságot teremtett az SMR-ek terén, ezért az új kabinet számára nincs szükség a döntések újratárgyalására. A kis méretű moduláris reaktorok előnye a rugalmasságban rejlik, a nukleáris biztonságot és a versenyképességet szolgáló technológiai palettán pedig a Roszatom már működő referenciái mutatják a megvalósítható irányt.

M. Orbán András
2026. 05. 06. 5:35
Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő már korábban is többször beszélt arról, harmadik atomerőmű is szükséges Magyarországon, ez pedig kisméretű reaktorokból is állhatna Fotó: Lou Benoist Forrás: AFP
Jelenleg a legtöbb nyugati SMR-fejlesztés nemhogy a széles körű kereskedelmi üzemig, de még a technológia ipari léptékű demonstrációig sem jutott. Ez nem kudarc, hanem a technológiai fejlődés természetes velejárója. A felelős energiapolitika ebben a helyzetben nem siet, hanem kivár: figyeli a nemzetközi tapasztalatokat, és csak akkor hoz beruházási döntést, amikor az adott technológia már bizonyított.

A gyártók és technológiák esetleges kizárásának kérdése szintén gyakran kerül elő a közbeszédben. Elméletileg természetesen létezhetnek politikai alapú döntések ezen a téren, azonban szakmai szempontból ez nem indokolt megközelítés. A nukleáris iparban a legfontosabb tényező a nukleáris biztonság, a megbízhatóság és a referenciák megléte. A leglényegesebb, hogy az SMR-ről mérnöki realitások alapján kell dönteni, illetve a szakmai egyeztetést nem előzheti meg a politikai döntés. 

A Roszatom már rendelkezik referenciával. Az első orosz SMR az északi-oroszország Pevekben a város villamosenergia- és hőigényét kiszolgáló úszó atomerőművön üzemel. A fejlesztés nyomán van már sorozatban gyártott orosz kis moduláris reaktor, az újgenerációs orosz atomjégtörők számára készült RITM-200 típus, aminek továbbfejlesztett változata az első szárazföldi kis moduláris egységként valósul meg Jakutföldön és ilyen blokkok épülnek Üzbegisztánban is. A szakértő egy korábbi nyilatkozata szerint ez utóbbiak hazánk számára is működő referenciákat jelenthetnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekHorn Gyula

Újra ellenzékben

MÉLYSZÁNTÁS – Tudom, hírlapíróként milyen az ellenzéki lét, a rendszerváltás után éveken át dolgoztam az Új Magyarország szerkesztőségében.

