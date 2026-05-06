Szükségesek a hazai kis moduláris reaktorok is

Jelenleg a legtöbb nyugati SMR-fejlesztés nemhogy a széles körű kereskedelmi üzemig, de még a technológia ipari léptékű demonstrációig sem jutott. Ez nem kudarc, hanem a technológiai fejlődés természetes velejárója. A felelős energiapolitika ebben a helyzetben nem siet, hanem kivár: figyeli a nemzetközi tapasztalatokat, és csak akkor hoz beruházási döntést, amikor az adott technológia már bizonyított.

A gyártók és technológiák esetleges kizárásának kérdése szintén gyakran kerül elő a közbeszédben. Elméletileg természetesen létezhetnek politikai alapú döntések ezen a téren, azonban szakmai szempontból ez nem indokolt megközelítés. A nukleáris iparban a legfontosabb tényező a nukleáris biztonság, a megbízhatóság és a referenciák megléte. A leglényegesebb, hogy az SMR-ről mérnöki realitások alapján kell dönteni, illetve a szakmai egyeztetést nem előzheti meg a politikai döntés.

A Roszatom már rendelkezik referenciával. Az első orosz SMR az északi-oroszország Pevekben a város villamosenergia- és hőigényét kiszolgáló úszó atomerőművön üzemel. A fejlesztés nyomán van már sorozatban gyártott orosz kis moduláris reaktor, az újgenerációs orosz atomjégtörők számára készült RITM-200 típus, aminek továbbfejlesztett változata az első szárazföldi kis moduláris egységként valósul meg Jakutföldön és ilyen blokkok épülnek Üzbegisztánban is. A szakértő egy korábbi nyilatkozata szerint ez utóbbiak hazánk számára is működő referenciákat jelenthetnek.