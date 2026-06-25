Csaknem 533 milliárd forintnyi forrás nyílt meg a villamosenergia-szektor számára
Közel 533 milliárd forintnyi európai uniós helyreállítási forrást nyitott meg a kormány a hazai villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és okosmérők tömeges telepítésére – ez része annak a 16,4 milliárd eurós megállapodásnak, amelyet Budapest az Európai Bizottsággal kötött, és amelyből mintegy ötmilliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére. A beruházás célja, hogy a hálózat befogadóképessége lépést tartson a rohamosan bővülő napelemes kapacitásokkal, amelyek integrálása ma már komoly műszaki korlátokba ütközik.
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