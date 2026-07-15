Hódítanak a hibridek a használtautó-piacon

A kínálati toplistát a Skoda Octavia vezeti

A leggyakrabban meghirdetett márkák versenyét júniusban is

a Volkswagen vezette,

amelyet a BMW és a Ford követ a kínálati darabszámok alapján.

Az élmezőnyben ugyanakkor történt néhány izgalmas helycsere:

az Opel megelőzte a Mercedest, így megszerezte a 4. helyet,

míg a Skoda a 7. helyre lépett előre,

a Toyotát utasítva maga mögé.

A konkrét modellek szintjén még látványosabb az átrendeződés. Egy év alatt a Skoda Octavia átvette a vezetést a Ford Focustól, a Kia Ceed pedig megelőzte a Suzuki Swiftet, megszerezve a 4. helyet. Különösen figyelemre méltó a Toyota modellek menetelése: a Corolla a 15. helyről a 9.-re, míg a Yaris a 14.-ről a 10. helyre küzdötte fel magát a legnépszerűbb típusok között.

Bár a Suzuki Swift továbbra is a legolcsóbb választás a 10-es listán (átlagosan 1,94 millió forint), egy év alatt ez a típus drágult a legnagyobb mértékben, hirdetési átlagára 16,9 százalékkal emelkedett.

Az autók fiatalodását jól mutatja, hogy szinte mindegyik népszerű modell átlagéletkorában csökkenés volt megfigyelhető, a legnagyobb mértékű fiatalodást pedig a listavezető Skoda Octavia produkálta, amelynek átlagéletkora 11,8 százalékkal csökkent.