Kinevezték az új budapesti rendőrfőkapitányt
Átfogó vezetőcseréket hajt végre a rendvédelmi szerveknél Pósfai Gábor belügyminiszter. Az MTI beszámolójából kiderült az új budapesti rendőrfőkapitány kiléte, ahogyan az is, hogy új főigazgatót kap a Nemzeti Információs Központ. A tárcavezető szintén személyi változásokról döntött az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésében, több vármegyei rendőr-főkapitányság élén, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál és a katasztrófavédelemnél is.
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