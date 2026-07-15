A Tisza ebben ciklusban már lemondott a gödöllői hév felújításáról
A Világgazdaság cikke szerint legkorábban a 2028 és 2035 közötti uniós költségvetési időszakban kerülhet ismét napirendre a gödöllői és a hozzá kapcsolódó csömöri HÉV vonal modernizálása. Lázár János korábbi közlekedési miniszter 2024 végén a H8-as és a H9-es vonalak felújításának megkezdését 2028-2029-re időzítette. Vitézy Dávid újdonsült miniszter viszont egyelőre nem tett nyilvánosan említést a projektről.
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