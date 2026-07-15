Mivel a kormány nem reagált, így a szakszervezet kezdte meg Magyar Péter ígéretének megvalósítását

– Vannak bizonyos munkakörök, ahol nincs szünet, a mentősök, a tűzoltók például nem mentesülnének a munka alól, de ők is jól járnának. Aki ugyanis munkaszüneti napon dolgozik, pluszpénzt kap – jegyezte meg az elnök, majd arra mutatott rá, hogy sok helyen egyébként is előre ledolgozzák december 24-ét. Karsai Zoltán úgy vélte, hogy a kereskedelemben sem kellene tartani forgalomkieséstől, épp ellenkezőleg. Azzal érvelt, hogy a háromnapos zárvatartás előtti nagybevásárlásokban az emberek nemegyszer talán több árut is vesznek, mint amennyire valóban szükségük van.

A KASZ tehát a mostani és a következő héten még Budapesten gyűjti az aláírásokat, azután viszont úgy tervezik, hogy vidéki helyszínekre költöztetik át pultjaikat.