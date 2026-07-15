népszavazásKarsai ZoltánMagyar Péter

Mivel a kormány nem reagált, így a szakszervezet kezdte meg Magyar Péter ígéretének megvalósítását

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Az utcai pultoknál naponta több százan támogatják aláírásukkal azt a népszavazási kezdeményezést, amelyet azért indítottak, hogy december 24. munkaszüneti nap legyen – tudta meg a Magyar Nemzet a kezdeményezést elindító szakszervezet elnökétől. Karsai Zoltán elmondta: a következő napokban a fővárosban gyűjtenek aláírást, azután vidéki helyszínekre mennek, miközben több, sok embert foglalkoztató szervezetekhez is kerültek már ívek. Hozzátette: a kampányban Magyar Péter megígérte, hogy kormánya munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét, azonban a szakszervezet hiába kereste a miniszterelnököt és a Tisza frakcióvezetőjét, választ nem kaptak. Ezért indították el akciójukat július 13-án.

Jakubász Tamás
2026. 07. 15. 16:43
aláírásgyűjjtés Legyen munkaszüneti nap december 24.
Egyelőre a fővárosban gyűjt aláírásokat a szakszervezet. Fotó: Polyák Attila
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– Vannak bizonyos munkakörök, ahol nincs szünet, a mentősök, a tűzoltók például nem mentesülnének a munka alól, de ők is jól járnának. Aki ugyanis munkaszüneti napon dolgozik, pluszpénzt kap – jegyezte meg az elnök, majd arra mutatott rá, hogy sok helyen egyébként is előre ledolgozzák december 24-ét. Karsai Zoltán úgy vélte, hogy a kereskedelemben sem kellene tartani forgalomkieséstől, épp ellenkezőleg. Azzal érvelt, hogy a háromnapos zárvatartás előtti nagybevásárlásokban az emberek nemegyszer talán több árut is vesznek, mint amennyire valóban szükségük van.

A KASZ tehát a mostani és a következő héten még Budapesten gyűjti az aláírásokat, azután viszont úgy tervezik, hogy vidéki helyszínekre költöztetik át pultjaikat.

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Kenyeret jelentő szó

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Akkoriban két-három havonta találkoztam Varga Vilmossal, többnyire késő délután, néha este. Előtte csupán azt beszéltük meg, hogy beszélgetni fogunk.

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