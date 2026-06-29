Nem mindegy, milyen napszakban vásárolunk eurót a nyaraláshoz

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Míg korábban erre egyáltalán nem volt lehetőség, mostanra azonban egymásra licitálva kínálják a kedvezményes devizaváltást a hazai bankok, már az idővel is felveszik a versenyt az ügyfelek megszerzéséért. Egyre feljebb emelik a kedvezményes kereteket, júliustól pedig már az órát is átállítják, hogy minél hosszabb legyen a kedvezményes időszak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 9:53
Verseny indult a devizaváltásért Fotó: Vémi Zoltán
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A kedvezményes keret megszűntével a Revolutnál 0,5 százalékos felár, a kedvezményes időn kívül 1 százalékos felár (a kettő össze is adódhat), míg a többi banknál deviza eladási árfolyam lép életbe.

A Gránit Banknál a kedvezményes időszakon kívüli devizaváltás is fogyasztja a kedvezményesen átváltható keretet. Az Erste Banknál a keretet túllépő átváltás kedvezmény nélküli árfolyamon teljesül, kedvezményes részteljesítés és a keret fogyasztása nélkül.

 


 

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