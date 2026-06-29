Nem mindegy, milyen napszakban vásárolunk eurót a nyaraláshoz

A kedvezményes keret megszűntével a Revolutnál 0,5 százalékos felár, a kedvezményes időn kívül 1 százalékos felár (a kettő össze is adódhat), míg a többi banknál deviza eladási árfolyam lép életbe.

A Gránit Banknál a kedvezményes időszakon kívüli devizaváltás is fogyasztja a kedvezményesen átváltható keretet. Az Erste Banknál a keretet túllépő átváltás kedvezmény nélküli árfolyamon teljesül, kedvezményes részteljesítés és a keret fogyasztása nélkül.



