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Előrelátóbbak lettek a magyarok, több tízezren léptek be egy év alatt a nyugdíjpénztárakba

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Az elmúlt egy év során több tízezren léptek be a nyugdíjpénztárakba egy év alatt, és hasonlóan népszerűek voltak az egészségbiztosítások és nyugdíj-előtakarékossági számlák is – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. Erre ösztönző adókedvezmények eddig is voltak, de úgy tűnik, most már több embernek lenne fontos, hogy miből fog megélni időskorában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 11:26
Fotó: Havran Zoltán
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Egyre több a befizetés 

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál végre tartósan sikerült megállítani a taglétszám hosszú évekig jellemző lemorzsolódását. 

Március végén 1,087 millió tagot tartottak nyilván az önkéntes nyugdíjkasszák, ami nagyjából tízezer fővel meghaladta az egy évvel korábbit. A tagok által fizetett tagdíj közben 4,3 százalékkal, 40,6 milliárd forint közelébe emelkedett 2025 első negyedévéhez képest. 

Utóbbi – mutat rá Gergely Péter – első látásra nem tűnik kiugró teljesítménynek, ám ha figyelembe vesszük, hogy 2025-ben több mint a negyedével nőtt a tagok által befizetett pénz mennyisége az előző évhez képest, máris kedvezőbb a kép. Ami pedig különösen figyelemre méltó, hogy az új belépők száma nagyon jól alakul az önkéntes nyugdíjkasszáknál. 2025-ben 40 ezer új tag csatlakozott az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz, sokéves csúcsot elérve ezzel. 2026 első három hónapjában is több mint 12 ezer új belépőt regisztráltak a kasszák. 

Az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonok értéke 2412 milliárd forintot ért el március végén, 6,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezt a növekedést pedig úgy sikerült elérni, hogy a pénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásn.ak átmeneti lehetőségével élve több mint 100 milliárd forintot kivettek a számlákról – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője

Ezekkel csábítják az új tagokat a kasszák

A taglétszám és a befizetések növekedését az önkéntes nyugdíjpénztárak akciókkal igyekeznek még jobban felpörgetni. A BiztosDöntés.hu összeszedte, milyen kedvezményeket kínálnak az újonnan csatlakozóknak.

  • A legtöbb tagot számláló OTP Nyugdíjpénztárnál például az egyelőre június végéig futó, „Lepje meg duplán a munkavállalóit!” akciójában a cégeket igyekszik ösztönözni. Tízezer forint egyszeri jóváírást kaphatnak az egyéni számlájukra azok az alkalmazottak, akiknek munkáltatója az OTP Nyugdíjpénztár munkáltató tagja, és ilyen béren kívüli juttatást fizet a dolgozóinak. Az ajándékpénznek viszont feltétele, hogy a munkáltató legalább 100 főre kössön szerződést, és vállalja, hogy a pénztártag dolgozóknak legalább havi 10 000 forint munkáltatói hozzájárulást vagy adományt nyújt.
  • A Pannónia Nyugdíjpénztárnál a frissen belépő pénztártagoknak az első befizetés 20 százalékát – de legfeljebb 100 000 forintot – írják jóvá az egyéni számlán, ha teljesülnek a kért feltételek. A pénztár olyan programot is működtet, amelyben a sikeres ajánlások után 8000 forintot írnak jóvá az ajánló egyéni nyugdíjszámláján. Az elektronikus ügyintézésre áttérő tagok között pedig 10 000 forint értékű vásárlási utalványokat sorsolnak ki.
  • Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnál évfordulós akció tart szeptember végéig. Ennek során 90, egyenként 30 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki azok között, akik teljesítik a meghatározott feltételeket. A főnyeremény pedig egy utazási csomag.
  • Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár jelenleg aktuális akciójában egy 500 000 forint értékű utazást, és 10 darab 50 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki a feltételeket teljesítő, a pénztárhoz frissen csatlakozott tagok között.


 

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