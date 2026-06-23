Előrelátóbbak lettek a magyarok, több tízezren léptek be egy év alatt a nyugdíjpénztárakba

Egyre több a befizetés

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál végre tartósan sikerült megállítani a taglétszám hosszú évekig jellemző lemorzsolódását.

Március végén 1,087 millió tagot tartottak nyilván az önkéntes nyugdíjkasszák, ami nagyjából tízezer fővel meghaladta az egy évvel korábbit. A tagok által fizetett tagdíj közben 4,3 százalékkal, 40,6 milliárd forint közelébe emelkedett 2025 első negyedévéhez képest.

Utóbbi – mutat rá Gergely Péter – első látásra nem tűnik kiugró teljesítménynek, ám ha figyelembe vesszük, hogy 2025-ben több mint a negyedével nőtt a tagok által befizetett pénz mennyisége az előző évhez képest, máris kedvezőbb a kép. Ami pedig különösen figyelemre méltó, hogy az új belépők száma nagyon jól alakul az önkéntes nyugdíjkasszáknál. 2025-ben 40 ezer új tag csatlakozott az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz, sokéves csúcsot elérve ezzel. 2026 első három hónapjában is több mint 12 ezer új belépőt regisztráltak a kasszák.

Az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonok értéke 2412 milliárd forintot ért el március végén, 6,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezt a növekedést pedig úgy sikerült elérni, hogy a pénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásn.ak átmeneti lehetőségével élve több mint 100 milliárd forintot kivettek a számlákról – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője

Ezekkel csábítják az új tagokat a kasszák

A taglétszám és a befizetések növekedését az önkéntes nyugdíjpénztárak akciókkal igyekeznek még jobban felpörgetni. A BiztosDöntés.hu összeszedte, milyen kedvezményeket kínálnak az újonnan csatlakozóknak.

A legtöbb tagot számláló OTP Nyugdíjpénztárnál például az egyelőre június végéig futó, „Lepje meg duplán a munkavállalóit!” akciójában a cégeket igyekszik ösztönözni. Tízezer forint egyszeri jóváírást kaphatnak az egyéni számlájukra azok az alkalmazottak, akiknek munkáltatója az OTP Nyugdíjpénztár munkáltató tagja, és ilyen béren kívüli juttatást fizet a dolgozóinak. Az ajándékpénznek viszont feltétele, hogy a munkáltató legalább 100 főre kössön szerződést, és vállalja, hogy a pénztártag dolgozóknak legalább havi 10 000 forint munkáltatói hozzájárulást vagy adományt nyújt.

A Pannónia Nyugdíjpénztárnál a frissen belépő pénztártagoknak az első befizetés 20 százalékát – de legfeljebb 100 000 forintot – írják jóvá az egyéni számlán, ha teljesülnek a kért feltételek. A pénztár olyan programot is működtet, amelyben a sikeres ajánlások után 8000 forintot írnak jóvá az ajánló egyéni nyugdíjszámláján. Az elektronikus ügyintézésre áttérő tagok között pedig 10 000 forint értékű vásárlási utalványokat sorsolnak ki.

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztárnál évfordulós akció tart szeptember végéig. Ennek során 90, egyenként 30 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki azok között, akik teljesítik a meghatározott feltételeket. A főnyeremény pedig egy utazási csomag.

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár jelenleg aktuális akciójában egy 500 000 forint értékű utazást, és 10 darab 50 000 forint értékű vásárlási utalványt sorsolnak ki a feltételeket teljesítő, a pénztárhoz frissen csatlakozott tagok között.



