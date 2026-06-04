Ismét megnyílhat a külföldi érdekek előtt az energiapiac, megjelenhetnek a profitot kitalicskázó multik

Visszatérő multik, szűkülő mozgástér

A Tisza-kormány ígérete szerint fenntartaná a rezsicsökkentést, és ki is bővítené. Ugyanakkor Kapitány István, a gazdasági tárca vezetője egyértelműen a szabad piacot méltató nyilatkozatokat tett, ez a kettős vállalás pedig önmagában is feszültséget okoz. Az újonnan felálló minisztérium személyi összetételéből kiindulva olyan irányba változhat meg a szabályozási környezet, amelyben a korábban kivonult nemzetközi energiacégek ismét megjelenhetnek a magyar piacon. A kereskedelmi és szolgáltatói szegmens különösen vonzó lehet számukra, ahogyan e területeken jókora nyereséget könyvelhettek el a baloldali kormányok idején. A belépésük rövid távon akár fokozhatja is a versenyt, de hosszabb távon ismét megjelenik a profitkivonás és a nemzetközi árakhoz való erősebb kitettség kockázata.

Ezzel párhuzamosan szükségszerűen szűkül az állam közvetlen beavatkozási lehetősége. Az árszabályozás, a keresztfinanszírozás és a stratégiai döntések egy része konfliktusba kerülhet az uniós versenyjogi keretekkel. A rezsicsökkentés fenntartása így egyre nagyobb költségvetési vagy szabályozási kihívást jelenthet, ráadásul a piaci szereplők megtérülési elvárásaival is kell számolni. Vagyis, ha a multik visszatérnek, a magyar pénzen szerzett profitjuk megint nem marad itt.